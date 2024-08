Bronze no teakwondo e derrota no vôlei: veja o resumo do dia nas Olimpíadas

Netinho conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas (Foto: David GRAY/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 22:09 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil conquistou mais uma medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris, desta vez com Edival Pontes, no Teakwondo. A quarta-feira (8) também foi marcada pela classificação de Ana Patrícia e Duda para a final do vôlei de praia. O dia teve outros resultados, como a derrota no vôlei feminino e o quarto lugar de Ana Marcela Cunha na maratona aquática. Confira o resumo:

➡️ Ana Marcela Cunha fica fora do pódio na maratona aquática

Na maratona aquática das Olimpíadas, a brasileira Ana Marcela Cunha não conseguiu a tão sonhada segunda medalha seguida. Ouro em Tóquio-2020, a nadadora ficou em quarto, fazendo a prova em 2h4min15s.

➡️ Valdenice Conceição garante vaga na semifinal da canoagem

Valdenice Conceição, uma das pioneiras da prática canoísta feminina no país, estreou com o pé direito em sua primeira participação nos Jogos. Nas classificatórias do C1 de 200m, a brasileira conseguiu ficar entre as duas melhores colocadas de sua bateria, e avançou direto pra as semifinais.

➡️ Isaquias Queiroz e Jacky Godmann decepcionam, e Brasil fica em último na canoagem

Os brasileiros Isaquias Queiroz e Jacky Godmann não conseguiram uma boa final na canoagem, e ficaram em último. Brigando por medalha nas Olimpíadas, a dupla teve desempenho ruim, largando mal e perdendo mais posições nos metros finais da corrida.

➡️ Brasil perde para os Estados Unidos em jogo equilibrado e disputará o bronze em Paris

Brasil e Estados Unidos protagonizaram uma partida de altíssimo nível na semifinal do vôlei feminino, nesta quinta-feira (8), e só decidiram o jogo no tie-break. E acabou em derrota para a Seleção Brasileira, que disputará a medalha de bronze.

➡️ Edival Pontes, o Netinho, conquista medalha de bronze no taekwondo das Olimpíadas

O Brasil é bronze no taekwondo das Olimpíadas de Paris. Edival Pontes, o Netinho, venceu o espanhol Javier Pérez Polo por dois rounds a um na decisão da medalha nesta quinta-feira (8), após passar por repescagem e bater o turco Hakan Recber.

➡️ Ana Patrícia e Duda vencem australianas e garantem vaga na final das Olimpíadas

Ana Patrícia e Duda estão na final do vôlei de praia das Olimpíadas, após vencer a dupla da Austrália, Mariafe e Clancy, por 2 sets a 1, nas areias da Torre Eiffel, em Paris, nesta quinta-feira (8).