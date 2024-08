Valdenice Conceição em ação na canoagem (Foto: Bertrand GUAY / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 06:12 • Paris (FRA)

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann têm os holofotes apontados para si na semifinal da canoagem nesta quinta-feira (8) de Olimpíadas. Porém, na esfera feminina, o Brasil também tem motivos para se orgulhar de seu desempenho.

Valdenice Conceição, uma das pioneiras da prática canoísta feminina no país, estreou com o pé direito em sua primeira participação nos Jogos. Nas classificatórias do C1 de 200m, a brasileira conseguiu ficar entre as duas melhores colocadas de sua bateria, e avançou direto pra as semifinais.

Usando muita força, a atleta de 34 anos começou a prova em terceiro, mas rapidamente tomou a segunda posição e sustentou a vaga direta. Veja abaixo os resultados da bateria:

🚣‍♀️ Dorota Borowska - Polônia - 47,92s

🚣‍♀️ Valdenice Conceição - Brasil - 48,57s

🚣‍♀️ Lisa Jahn - Alemanha - 48,92s

🚣‍♀️ Yinnoly López Lamadrid - Cuba - 49,27s

🚣‍♀️ Beauty Akinaere Otuedo - Nigéria - 55,77s

🚣‍♀️ Hermínia Teixeira Santana - São Tomé e Príncipe - 59,44

🚣‍♀️ Raina Taitingfong - Guam - 1min5s9

Valdenice, agora, acompanhará a semifinal da dupla masculina com um sentimento especial. A atleta é tia de Jacky Godmann, e ao lado de Isaquias Queiroz, o brasileiro entra às 6h20 (de Brasília) nas águas francesas em busca de uma vaga na final do C2 500m.

