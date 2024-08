Edival Pontes, o Netinho, conquista medalha de bronze no taekwondo das Olimpíadas

Netinho golpea espanhol na disputa pelo bronze (Foto: David GRAY / AFP)







Publicada em 08/08/2024 - 16:17 • Paris (FRA)

O Brasil é bronze no taekwondo das Olimpíadas de Paris. Edival Pontes, o Netinho, venceu o espanhol Javier Pérez Polo por dois rounds a um na decisão da medalha nesta quinta-feira (8), após passar por repescagem e bater o turco Hakan Recber.

Como foi a luta que deu o bronze a Netinho no taelwondo das Olimpíadas?

O primeiro round foi emocionante. O lutador espanhol conseguiu seus primeiros dois pontos logo no início, com um chute no tronco do brasileiro. Contudo, a cinco segundos do soar do gongo, Netinho conseguiu golpe na cabeça do adversário para virar para 3 a 2. Edival ainda forçou uma punição que deixou o placar em 3 a 3, mas levou a disputa por ter atingido a pontuação antes.

O segundo round, no entanto, foi melhor para Pérez. O espanhol dominou o os três minutos intermediários e abriu 5 a 0. Netinho tentou se recuperar e conseguiu um golpe na cabeça, mas não foi o suficiente e o adversário igualou a luta em 1 a 1, vencendo o segundo assalto por 6 a 4.

A consagração do bronze brasileiro veio no terceiro e último round. Com um início devagar, ambos lutadores erraram muitos golpes, até que Edival acertou dois golpes no tronco do espanhol e abriu vantagem de 4 a 0. Apesar dos dois pontos conquistados por Pérez, Netinho controlou o restante do combate e se sagrou medalhista olímpico.

História de superação

Edival Pontes, o Netinho, viveu um drama para chegar aos Jogos Olímpicos de Paris. O brasileiro foi pego em exame antidoping durante os Jogos Pan-Americanos de Santiago, em outubro do ano passado. Com ajuda do advogado, ele conseguiu reduzir a punição para apenas um mês, voltou a treinar em fevereiro e garantiu a classificação para as Olimpíadas.