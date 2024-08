Ana Patrícia e Duda em duelo contra as australianas Mariafe e Clancy pela semifinal (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 17:13 • Paris (FRA)

Ana Patrícia e Duda estão na final do vôlei de praia das Olimpíadas, após vencer a dupla da Austrália, Mariafe e Clancy, por 2 sets a 1, nas areias da Torre Eiffel, em Paris, nesta quinta-feira (8). A partida foi bem competitiva, o ataque eficiente e a defesa sólida fizeram a diferença para a parceria brasileira.

COMO FOI A PARTIDA?

Ana Patrícia e Duda começaram com um bom ritmo na partida, e claro, não deixaram de aproveitar os erros das australianas na partida. Mariafe e Clancy tentaram correr atrás do prejuízo e perseguiu ponto a ponto as brasileiras. E deu certo, a parceria australiana virou o set e venceu por 22 a 20.

Precisando vencer na segunda parcial, a dupla brasileira ficou atrás do placar durante o início do set. Ana Patrícia e Duda reagiram e conseguiram virar o placar. As adversárias erraram saques e deram alguns pontos para as brasileiras. Assim, as representantes do Brasil fecharam por 21 a 15.

O tie-break foi bem disputado e competitivo, as australianas começaram na frente, mas Ana Patrícia e Duda conseguiram encostar no placar. O momento da virada do Brasil foi no rali, o mais longo do jogo de 35 segundos. As australianas disputaram ponto a ponto com as brasileiras, no entanto, após uma série de erros, a parceria verde-amarela levou a melhor, fechou o set por 15 a 12.

Com a classificação para a final, Ana Patrícia e Duda irão encarar a dupla canadense Melissa e Brandie. O último ouro olímpico feminino no vôlei de praia foi em Atlanta 1996, com a dupla Jaqueline Silva e Sandra Pires.