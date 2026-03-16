NBA planeja expansão histórica: novas franquias podem custar valor bilionário

O conselho de governadores da NBA votará na próxima semana sobre a criação de franquias em Las Vegas e Seattle, com deliberações marcadas para os dias 24 e 25 de março. As equipes, se aprovadas, devem iniciar operações na temporada 2028/29, segundo o jornalista Shams Charania da ESPN.

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A votação representa o primeiro passo formal no processo de expansão da liga, permitindo que a NBA concentre esforços nas duas cidades e dê início ao processo de licitação das franquias.

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Fontes próximas às discussões indicam que cresce dentro da administração da liga o apoio à criação das novas equipes. Executivos projetam propostas entre US$ 7 bilhões e US$ 10 bilhões (cerca de 36 a 52 bilhões de reais) por franquia. Ambos os mercados estariam entre os oito maiores geradores de receita da NBA, caso a expansão seja aprovada.

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A aprovação exige voto favorável de 23 dos 30 governadores. Uma segunda votação oficializará a expansão de 30 para 32 equipes, com possibilidade de uma votação final ainda este ano para concluir as transações.

Um número crescente de proprietários vê com otimismo a expansão devido ao potencial de aumento de receita a longo prazo. Alguns, porém, ainda hesitam em vender parte de suas ações e reduzir sua participação de 1/30 para 1/32, aguardando a definição das avaliações finais e taxas individuais de franquia.

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Antecedentes esportivos e estrutura das cidades

Las Vegas já se consolidou como um polo esportivo nos Estados Unidos. A cidade é sede do Golden Knights da NHL desde 2017, do Raiders da NFL desde 2020 e do Aces da WNBA desde 2018, com três títulos conquistados (2022, 2023 e 2025). O Athletics, da MLB, também planeja se mudar para a cidade na temporada de 2028.

Seattle, por sua vez, está sem uma equipe da NBA desde 2008, quando o SuperSonics se transferiu para Oklahoma City e passou a se chamar Thunder. Os Sonics, fundados em 1967, deixaram a cidade após disputas sobre o contrato de aluguel da KeyArena, que posteriormente passou por reformas e se tornou a Climate Pledge Arena, atualmente casa do Kraken (NHL) e do Storm (WNBA).

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Brett Howden, do Vegas Golden Knights, faz pausa durante o segundo período contra o Chicago Blackhawks, 14 de março de 2026. (Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP)

Planejamento e expectativas da liga

O comissário Adam Silver confirmou em dezembro de 2025, durante a final da NBA Cup em Las Vegas, que a decisão sobre a expansão será tomada em 2026.

Com a expansão, executivos esperam que Minnesota Timberwolves ou Memphis Grizzlies se mudem para a Conferência Leste, equilibrando 16 times em cada conferência com as chegadas de Las Vegas e Seattle ao Oeste. A última expansão da NBA ocorreu em 2004, com a chegada de Charlotte Hornets.

Além do plano de expansão, a NBA avança com a criação de uma liga europeia. As propostas finais das equipes interessadas devem ser entregues até 31 de março, segundo fontes ligadas à liga.

Cedric Coward, do Memphis Grizzlies, tenta passar por Cade Cunningham, do Detroit Pistons, na primeira metade da partida, 13 de março de 2026. (Foto: Gregory Shamus/Getty Images/AFP)

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