Um acordo de mais de uma centena de milhões de dólares vai mudar o nome de um ginásio do basquete dos Estados Unidos. O Phoenix Suns, da NBA, e o Phoenix Mercury, da WNBA, vão deixar de jogar no Mortgage Matchup Center. O local, na cidade que dá nome às equipes do estado do Arizona, vai ser rebatizado com o nome da United Wholesale Mortgage (UWM).

Trata-se de uma empresa de serviços de hipoteca, que vai pagar US$ 115 milhões pelo nome do local. O contrato pela arena da NBA e WNBA é válido pelos próximos dez anos, e a informação foi divulgada inicialmente pelo site SportsPro.

- Estou extremamente animado com essa parceria, pois representa duas organizações que têm um alinhamento natural e um compromisso compartilhado com a excelência. Os Phoenix Suns e Mercury têm uma base de fãs diversificada, apaixonada e engajada, o que nos permitirá criar fortes conexões entre corretores de hipoteca e consumidores - celebrou Mat Ishbia, dono das duas franquias e também presidente e CEO da UWM.

A Mortgage Matchup também se tornou parceira oficial de hipoteca do Suns, do Mercury e da equipe da G-League Valley Suns. E, pelo lado só das equipes, também houve festejos com o negócio.

- Nossa arena recebe mais do que jogos de basquete e eventos de entretenimento. Ela representa um senso de pertencimento, comunidade e momentos que os fãs carregam para sempre - celebrou Josh Bartelstein, CEO do Phoenix Suns e do Phoenix Mercury.

A arena sediará o jogo 3 das finais da WNBA nesta quarta-feira, 8 de outubro. O Mercury está enfrentando o Las Vegas Aces na série. No ano que vem, o local também será palco do Final Four feminino da principal liga de basquete universitário dos EUA, a NCAA (National Collegiate Athletics Association). Em 2027, do All-Star Game da NBA.