imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

NBA acerta parceria para uso de inteligência artificial; entenda

Tecnologia deve mudar a forma como o público consome o produto

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
15:39
nba-logo
imagem cameraNBA promete, em diferentes telas, uma transmissão mais informativa
A NBA tenta avançar tecnologicamente. A liga norte-americana de basquete firmou uma parceria que faz da Amazon Web Services (AWS) parceira oficial de nuvem e parceira de nuvem de IA da liga e de suas ligas afiliadas: WNBA, G League, Basketball Africa League (BAL) e a NBA Take-Two Media.

O contrato é plurianual, mas sem duração exata divulgada. Na prática, liga e parceira vão lançar a "NBA Inside the Game powered by AWS", uma nova plataforma de inteligência em basquete. O objetivo é transformar as informações em objetos de interação durante as partidas ao vivo assistidas por telas.

- Fazer parceria com a AWS nos oferece uma oportunidade de elevar a experiência do jogo ao vivo por meio da inovação e oferecer aos fãs uma compreensão mais profunda do jogo de basquete pelos próximos anos. A AWS tem um histórico comprovado de fornecer insights estatísticos únicos e oferecer experiências transformadoras que ressoarão com os fãs da NBA em todo o mundo - destaca Ken DeGennaro, vice-presidente executivo da NBA e chefe de operações de mídia e tecnologia.

IA

A "NBA Inside the Game powered by AWS", portanto, será uma plataforma de estatísticas avançadas, que, de acordo com a liga, processa os dados de rastreamento de jogadores da NBA em movimentos de 29 pontos de dados por jogador. A IA será utilizada, desta forma, para contextualizar os acontecimentos do jogo e gerar informações em tempo real. As informações estarão disponíveis também fora da tela em que o usuário estiver assistindo ao jogo. No app ou no site do campeonato, por exemplo.

- Na AWS, estamos empolgados com a visão da NBA de expandir os limites do que é possível no esporte. Esta parceria mostrará como a nuvem e a IA podem reinventar o jogo de basquete – desde a geração de novos insights até a criação de experiências que aproximem os fãs do jogo que eles amam. Juntos, estamos entregando tecnologia que não apenas aprimora transmissões ao vivo e plataformas digitais, mas também transforma a forma como jogadores, treinadores e fãs entendem o basquete - acrescenta Francessca Vasquez, Vice-Presidente de Serviços Profissionais e IA Agente da AWS.

Ao longo da temporada, a NBA e a AWS vão acrescentar às transmissões novas estatísticas baseadas em IA que capturam aspectos do desempenho no basquete que não foram medidos anteriormente.

Max Strus em ação pelo Cleveland Cavaliers na NBA (Foto: AFP)
NBA acerta parceria para uso de inteligência artificial; entenda (Foto: AFP)
