NBA acerta parceria para uso de inteligência artificial; entenda

A NBA tenta avançar tecnologicamente. A liga norte-americana de basquete firmou uma parceria que faz da Amazon Web Services (AWS) parceira oficial de nuvem e parceira de nuvem de IA da liga e de suas ligas afiliadas: WNBA, G League, Basketball Africa League (BAL) e a NBA Take-Two Media.

O contrato é plurianual, mas sem duração exata divulgada. Na prática, liga e parceira vão lançar a "NBA Inside the Game powered by AWS", uma nova plataforma de inteligência em basquete. O objetivo é transformar as informações em objetos de interação durante as partidas ao vivo assistidas por telas.

- Fazer parceria com a AWS nos oferece uma oportunidade de elevar a experiência do jogo ao vivo por meio da inovação e oferecer aos fãs uma compreensão mais profunda do jogo de basquete pelos próximos anos. A AWS tem um histórico comprovado de fornecer insights estatísticos únicos e oferecer experiências transformadoras que ressoarão com os fãs da NBA em todo o mundo - destaca Ken DeGennaro, vice-presidente executivo da NBA e chefe de operações de mídia e tecnologia.

A "NBA Inside the Game powered by AWS", portanto, será uma plataforma de estatísticas avançadas, que, de acordo com a liga, processa os dados de rastreamento de jogadores da NBA em movimentos de 29 pontos de dados por jogador. A IA será utilizada, desta forma, para contextualizar os acontecimentos do jogo e gerar informações em tempo real. As informações estarão disponíveis também fora da tela em que o usuário estiver assistindo ao jogo. No app ou no site do campeonato, por exemplo.

- Na AWS, estamos empolgados com a visão da NBA de expandir os limites do que é possível no esporte. Esta parceria mostrará como a nuvem e a IA podem reinventar o jogo de basquete – desde a geração de novos insights até a criação de experiências que aproximem os fãs do jogo que eles amam. Juntos, estamos entregando tecnologia que não apenas aprimora transmissões ao vivo e plataformas digitais, mas também transforma a forma como jogadores, treinadores e fãs entendem o basquete - acrescenta Francessca Vasquez, Vice-Presidente de Serviços Profissionais e IA Agente da AWS.

Ao longo da temporada, a NBA e a AWS vão acrescentar às transmissões novas estatísticas baseadas em IA que capturam aspectos do desempenho no basquete que não foram medidos anteriormente.