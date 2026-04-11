Vasco x Cruzeiro na reta final do NBB: saiba horário e onde assistir

Vasco e Cruzeiro se enfrentam na tarde deste sábado (11) na reta final do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida está agendada para às 15h (de Brasília), no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro. Aos fãs que não puderem acompanhar no estádio, pode assistir ao confronto no YouTube oficial da liga brasileira.

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A situação do Vasco não vive um bom momento nesta temporada. Na vice-lanterna, a equipe cruz-maltina precisa de uma combinação de resultados complicada para se salvar do rebaixamento. Mesmo que vença ao menos duas vitórias, nos últimos três jogos, precisaria ainda da atuação do Pato Basquete e do Fortaleza subir na tabela.

O Cruzeiro, por sua vez, ocupa a 14ª posição e está há seis jogos sem conquistar uma vitória sequer. Caso vença as últimas partidas, a Rapoza garante a presença entre as 16 melhores equipes da fase regular, que se classificam para os playoffs.

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➡️NBB: liderança, vagas nos playoffs e rebaixamento estão em disputa na reta final

Ficha técnica

Vasco x Cruzeiro

🗓️ Data e horário: sábado, 11 de abril de 2026, às 15h (de Brasília)

📍Local: Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro

📺Onde assistir: YouTube do NBB

Flamengo e Vasco duelaram em São Januário, pelo NBB (Foto: PaulaReis / Flamengo)

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