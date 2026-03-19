menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBB

Vasco adota espírito de time da virada também no basquete

Depois de início conturbado, time cruzmaltino reage e segue na briga para evitar a queda no NBB

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 19/03/2026
18:22
Atualizado há 1 minutos
Vasco busca redenção no NBB (Foto: Mauricio Almeida/Vasco da Gama)
imagem cameraVasco busca redenção no NBB (Foto: Mauricio Almeida/Vasco da Gama)
  • Matéria
  • Mais Notícias

No futebol, o Vasco emplacou a segunda vitória de virada em três jogos sob o comando do técnico Renato Gaúcho e escalou na tabela de classificação do Brasileirão. No basquete, o clube tenta conseguir um feito semelhante. No último jogo do NBB, contra o Osasco, entrou para o último quarto com 4 pontos de desvantagem (67 a 63), mas foi buscar o resultado e conquistou a quinta vitória no torneio, buscando uma luz no fim do túnel que parecia não existir.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Seu Jorge fará show no Jogo das Estrelas do NBB

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Com um início de temporada tenebroso, em que perdeu os 12 primeiros jogos, a equipe viveu o torneio inteiro na lanterna. A realidade do rebaixamento parecia certa. Mesmo sem conseguir engrenar uma grande sequência, o Vasco reagiu aos poucos. A vitória sobre o time paulista na última rodada coloca o clube com chances reais de escapar da queda. Hoje, o Cruz-Maltino tem 37 pontos, apenas um a menos do que Fortaleza, Botafogo e Pato, os primeiros fora da zona de queda.

O Vasco tem apenas mais seis jogos para tentar se salvar. Porém, tem um ponto a seu favor: fará as seis partidas no Rio de Janeiro. Cinco delas serão em São Januário, e o clássico contra o Flamengo será disputado no Maracanãzinho.

continua após a publicidade
Vasco encerrou sequência de sete jogos sem vencer no NBB
Vasco encerrou sequência de sete jogos sem vencer no NBB (Foto: Maurício Almeida/ Vasco)

🤑🏀 Aposte na vitória do seu time favorito no NBB!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Próximo compromisso do Vasco

Na busca de seguir no caminho das vitórias, o Vasco, na próxima rodada do NBB, enfrenta o Pinheiros. Em São Januário, o clube terá o apoio de sua torcida no duelo que acontece às 16h (de Brasília) deste sábado (21).

continua após a publicidade

Confira a tabela atualizada do NBB 25/26

PosiçãoEquipePontosJogosVitórias

Pinheiros

57

31

26

Franca

52

29

23

Flamengo

50

28

22

Minas

51

29

22

Corinthians

52

30

22

Brasília

53

31

22

Paulistano

50

31

19

Bauru

51

32

19

São José

51

32

19

10º

Mogi das Cruzes

48

31

17

11º

União Corinthians

46

30

16

12º

Unifacisa

46

30

16

13º

Caxias do Sul

45

31

14

14º

Cruzeiro

42

31

11

15º

Rio Claro

42

32

10

16º

Pato Basquete

38

31

7

17º

Botafogo

38

31

7

18º

Fortaleza BC

38

32

6

19º

Osasco

37

32

5

20º

Vasco

37

32

5

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias