Vasco adota espírito de time da virada também no basquete
Depois de início conturbado, time cruzmaltino reage e segue na briga para evitar a queda no NBB
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No futebol, o Vasco emplacou a segunda vitória de virada em três jogos sob o comando do técnico Renato Gaúcho e escalou na tabela de classificação do Brasileirão. No basquete, o clube tenta conseguir um feito semelhante. No último jogo do NBB, contra o Osasco, entrou para o último quarto com 4 pontos de desvantagem (67 a 63), mas foi buscar o resultado e conquistou a quinta vitória no torneio, buscando uma luz no fim do túnel que parecia não existir.
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Com um início de temporada tenebroso, em que perdeu os 12 primeiros jogos, a equipe viveu o torneio inteiro na lanterna. A realidade do rebaixamento parecia certa. Mesmo sem conseguir engrenar uma grande sequência, o Vasco reagiu aos poucos. A vitória sobre o time paulista na última rodada coloca o clube com chances reais de escapar da queda. Hoje, o Cruz-Maltino tem 37 pontos, apenas um a menos do que Fortaleza, Botafogo e Pato, os primeiros fora da zona de queda.
O Vasco tem apenas mais seis jogos para tentar se salvar. Porém, tem um ponto a seu favor: fará as seis partidas no Rio de Janeiro. Cinco delas serão em São Januário, e o clássico contra o Flamengo será disputado no Maracanãzinho.
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Próximo compromisso do Vasco
Na busca de seguir no caminho das vitórias, o Vasco, na próxima rodada do NBB, enfrenta o Pinheiros. Em São Januário, o clube terá o apoio de sua torcida no duelo que acontece às 16h (de Brasília) deste sábado (21).
Confira a tabela atualizada do NBB 25/26
|Posição
|Equipe
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
1º
Pinheiros
57
31
26
2º
Franca
52
29
23
3º
Flamengo
50
28
22
4º
Minas
51
29
22
5º
Corinthians
52
30
22
6º
Brasília
53
31
22
7º
Paulistano
50
31
19
8º
Bauru
51
32
19
9º
São José
51
32
19
10º
Mogi das Cruzes
48
31
17
11º
União Corinthians
46
30
16
12º
Unifacisa
46
30
16
13º
Caxias do Sul
45
31
14
14º
Cruzeiro
42
31
11
15º
Rio Claro
42
32
10
16º
Pato Basquete
38
31
7
17º
Botafogo
38
31
7
18º
Fortaleza BC
38
32
6
19º
Osasco
37
32
5
20º
Vasco
37
32
5
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