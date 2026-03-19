Vasco adota espírito de time da virada também no basquete

No futebol, o Vasco emplacou a segunda vitória de virada em três jogos sob o comando do técnico Renato Gaúcho e escalou na tabela de classificação do Brasileirão. No basquete, o clube tenta conseguir um feito semelhante. No último jogo do NBB, contra o Osasco, entrou para o último quarto com 4 pontos de desvantagem (67 a 63), mas foi buscar o resultado e conquistou a quinta vitória no torneio, buscando uma luz no fim do túnel que parecia não existir.

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Com um início de temporada tenebroso, em que perdeu os 12 primeiros jogos, a equipe viveu o torneio inteiro na lanterna. A realidade do rebaixamento parecia certa. Mesmo sem conseguir engrenar uma grande sequência, o Vasco reagiu aos poucos. A vitória sobre o time paulista na última rodada coloca o clube com chances reais de escapar da queda. Hoje, o Cruz-Maltino tem 37 pontos, apenas um a menos do que Fortaleza, Botafogo e Pato, os primeiros fora da zona de queda.

O Vasco tem apenas mais seis jogos para tentar se salvar. Porém, tem um ponto a seu favor: fará as seis partidas no Rio de Janeiro. Cinco delas serão em São Januário, e o clássico contra o Flamengo será disputado no Maracanãzinho.

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Vasco encerrou sequência de sete jogos sem vencer no NBB (Foto: Maurício Almeida/ Vasco)

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Próximo compromisso do Vasco

Na busca de seguir no caminho das vitórias, o Vasco, na próxima rodada do NBB, enfrenta o Pinheiros. Em São Januário, o clube terá o apoio de sua torcida no duelo que acontece às 16h (de Brasília) deste sábado (21).

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Confira a tabela atualizada do NBB 25/26