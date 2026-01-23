Treinador abre o jogo sobre oscilação do Flamengo: 'Desgaste físico e mental'

O Flamengo venceu o Mogi das Cruzes, mas a batalha foi além da quadra. Com um calendário que não dá trégua, o técnico rubro-negro Sérgio Hernández conversou com o Lance! logo após a partida e fez um desabafo sincero sobre o desgaste físico e mental que o elenco vem enfrentando entre BCLA, NBB e, agora, o Super 8.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Com drama, Flamengo bate Mogi e foca no penta do Super 8

Sergio "Oveja" Hernández chegou no Flamengo em fevereiro de 2025 (Foto: Juliana Nascimento / CRF)

Questionado sobre como manter a cabeça no lugar durante momentos de instabilidade, como o apagão no início do segundo tempo, o treinador do Flamengo destacou que o primeiro desafio é dominar as próprias emoções diante de uma rotina exaustiva.

➡️ Do Flamengo ao Franca: todos os campeões da Copa Super 8

+Aposte na vitória do seu time no NBB!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

— Primeiro tenho que lidar comigo mesmo. São muitos jogos. Terminamos a BCLA ás 22 horas no sábado, agora NBB, neste sábado já tem Super 8, depois BCLA de novo. Quando você tem uma rotação curta, com jogadores muito novos para essas instâncias, você força não só o físico, mas o mental também — explicou o comandante argentino.

Hernández ressaltou que, no basquete, não existe espaço para relaxamento, especialmente vestindo a camisa do Flamengo, que torna cada jogo uma "final" para os adversários.

continua após a publicidade

— Os outros times jogam duro, ainda mais contra o Flamengo. É uma missão muito grande ganhar da gente. Não temos descanso, não temos tempo, e isso cria um desgaste mental. Eu falo muito com eles, apoio muito.

Para o treinador, a receita para buscar o pentacampeonato do Super 8 a partir deste sábado não está apenas na tática, mas na conversa e no apoio mútuo dentro do vestiário.

— Entendo que em alguns jogos não vamos conseguir jogar o que a gente queira ou o que a torcida queira, porque não tem a energia de quando se está descansado. Acho que a comunicação e a união são as melhores ferramentas para que o time não perca a vontade de dar 100% cada dia — concluiu Hernández, valorizando o apoio vindo das arquibancadas do Maracanãzinho.

Próximo compromisso do Flamengo

O Flamengo vira a chave e foca no São José, adversário deste sábado (24), às 19h, também no Maracanãzinho, pelas quartas de final da Copa Super 8.