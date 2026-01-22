Com drama, Flamengo bate Mogi e foca no penta do Super 8

O Flamengo carimbou o passaporte para a Copa Super 8 com uma vitória suada e emocionante. Na noite desta quinta-feira (22), o Rubro-Negro superou o Mogi das Cruzes no Maracanãzinho, em um duelo marcado por reviravoltas constantes e um alto nível técnico do perímetro. A vitória serve como o combustível ideal para a equipe que inicia, no próximo sábado, a caminhada em busca do bicampeonato consecutivo e do quinto título da história da competição.

Como foi o jogo?

O Mogi não se intimidou e começou ditando o ritmo, fechando o primeiro quarto em vantagem (16 a 14) com atuação sólida de Menca. No segundo período, o cenário mudou quando o placar estava empatado em 18 a 18. O ala-pivô Kayo incendiou a partida com duas bolas de três consecutivas. Com 100% de aproveitamento na parcial, ele anotou 12 pontos e liderou o Flamengo rumo ao intervalo vencendo por 43 a 38.

A volta do intervalo foi tensa, com o Mogi aplicando uma corrida de 9 a 0 para retomar a liderança. Foi então que os veteranos apareceram: Gui Deodato acertou uma bola de três espetacular e Cummings levantou o ginásio com uma cravada avassaladora. Mesmo com a resistência paulista, o Flamengo fechou o terceiro quarto na frente (62 a 56) com pontos cruciais de Alex Negrete.

Flamengo x Mogi no NBB (Foto: Juliana Nascimento/ CRF)

O último quarto testou o coração da Nação. O Mogi voltou a liderar, mas Jhonatan Luz e novamente Kayo calibraram a mão do perímetro para manter o Fla vivo no "lá e cá". No momento da decisão, Alex Negrete chamou a responsabilidade. O ala-armador, que terminou como o cestinha da partida, matou a bola que selou a vitória definitiva sob os gritos da torcida.

Próximo compromisso do Flamengo

O Flamengo vira a chave e foca no São José, adversário deste sábado (24), às 19h, no Maracanãzinho, pelas quartas de final da Copa Super 8.

