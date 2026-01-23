Sergio Hernández blinda promessa do Flamengo após estreia como titular

A vitória do Flamengo sobre o Mogi das Cruzes no Maracanãzinho marcou um passo importante na carreira de uma das joias da Gávea. O jovem armador Gueiros recebeu a missão de começar a partida como titular pela primeira vez sob o comando de Sérgio Hernández. Apesar de ter enfrentado dificuldades contra a agressiva defesa paulista, o treinador argentino fez questão de blindar o garoto em entrevista exclusiva ao Lance!.

Matheus Gueiros é uma das promessas do basquete do Flamengo (Foto: Juliana Nascimento / CRF)

Questionado sobre como lidar com a frustração de um jogador jovem após uma atuação abaixo do esperado, Hernández demonstrou total confiança na personalidade do armador.

— O Gueiros é um cara muito forte de cabeça, não vai precisar de muita palavra de motivação. — afirmou o técnico. — Ele sabe que não conseguiu jogar muito bem. O Mogi tem jogadores muito espertos e intensos naquela área, e ele tem que aprender que é diferente jogar de titular e de suplente.

Para o argentino, a oscilação faz parte do processo de maturação de nomes como Gueiros, Manel e Victor. O treinador usou uma comparação de peso para tirar a pressão das costas dos garotos.

Sergio "Oveja" Hernández chegou no Flamengo em fevereiro de 2025 (Foto: Juliana Nascimento / CRF)

— A melhor forma é agir com naturalidade. Tem jogo que vai jogar bem e jogo que vai jogar mal. Até Michael Jordan jogou mal alguns jogos, como não vai jogar um menino? — ponderou o comandante argentino. — Ele sabe que a gente está com ele nos momentos bons e nos momentos ruins.

Próximo compromisso do Flamengo

O Flamengo vira a chave e foca no São José, adversário deste sábado (24), às 19h, também no Maracanãzinho, pelas quartas de final da Copa Super 8.

