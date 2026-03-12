Marlon Freitas diz preferir título do Paulistão à Libertadores pelo Botafogo

Uma entrevista do volante Marlon Freitas, do Palmeiras, à ESPN, viralizou e pegou muito mal entre os torcedores do Botafogo. No vídeo publicado pelo veículo, Marlon faz duas afirmações que machucaram o coração alvinegro. O volante afirmou que o Paulistão conquistado em 2026, é o seu favorito da carreira, mesmo tendo conquistado uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro pelo Glorioso.

Ambos os títulos conquistados por Marlon Freitas quando era capitão do Botafogo foram erguidos em 2024. Na mesma entrevista, Marlon alegou que o ano de 2026 também é o seu favorito.

A polêmica decisão de Marlon Freitas de trocar o Botafogo pelo Palmeiras

Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023 e se tornou um dos principais jogadores do elenco. Ele foi peça-chave nos títulos do Brasileirão 2024 e da Libertadores 2024, virou capitão, ídolo da torcida e símbolo de identificação com o projeto de John Textor.

O volante era muito querido, visto como "coração" do time e exemplo de raça e liderança. No final de 2025, o Palmeiras negociou e conseguiu a contratação dele por cerca de R$ 50 milhões. A transferência foi concretizada, e Marlon foi apresentado pelo Palmeiras no início de janeiro de 2026, assinando até o final de 2028.

Marlon Freitas conquistou uma Libertadores e um Brasileirão com o Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Os dois clubes foram os principais concorrentes no Brasileirão e na Libertadores em 2023 e 2024. Ir para um rival direto é sempre sensível, e muitos torcedores viram a troca como uma grande "traição". A saída para um concorrente gerou sensação de abandono no auge, ainda mais com o clube em boa fase.

Após todas as polêmicas, a torcida do Botafogo fez uma enquete sobre a permanência de Marlon Freitas no bandeirão dos ídolos. A torcida aprovou majoritariamente (cerca de 81%) a retirada da foto do ex-capitão.