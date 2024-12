Onde assistir e horário da partida Flamengo e Bauru

Nesta sexta-feira (20), o Flamengo recebe o Bauru no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 20h (de Brasília), pelo CAIXA NBB 24/25. O duelo será a partida de número 600 do Rubro-Negro no Novo Basquete Brasil (NBB). A partida tem transmissão do YouTube do NBB, NBB Basquetpass, Fla TV e Jumper.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Flamengo é segundo colocado do NBB com 80% de aproveitamento. Classificada para a Copa Super 8, a equipe treinada por Gustavo de Conti tem 12 vitórias e 3 derrotas nesta temporada. O confronto desta sexta-feira será a partida de número 600 do clube na competição. Com 7 títulos, o Rubro-negro é o maior vencedor do torneio. Sua última conquista foi na temporada 2020/2021.

O principal destaque do Flamengo nesta edição do NBB é Alexey Borges. O armador, de 29 anos, mantém médias de 12 pontos e 8 assistências por partida, sendo peça-chave no esquema Rubro-Negro. Além disso, Alexey é o jogador mais eficiente da equipe carioca, com 17,9 por jogo. Este índice retrata a real contribuição de um atleta para sua equipe na partida.

continua após a publicidade

Alexey (de branco) em jogo pelo NBB (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Já o Bauru, com 66,7%, ocupa a quarta posição do campeonato. O time comandado por Paulo César Jaú tem 10 vitórias e 5 derrotas nesta edição do torneio. A equipe do interior de São Paulo busca terminar o turno entre os oito melhores para garantir vaga na Copa Super 8. Na última quarta-feira, o time do interior de São Paulo perdeu na prorrogação para o Botafogo por 92 a 93.

➡️NBB: Botafogo volta a vencer; confira o resumo da vigésima rodada

Um dos princpais jogadores do NBB, Dontrell Brite é o grande nome da equipe de Bauru. O armador lidera a equipe e o campeonato em pontos por jogo (22.5), bolas recuperadas (2.1) e eficiência (22.0). Apesar da derrota para o Botafogo, o norte-americano marcou 30 pontos e distribuiu 6 assistências.

continua após a publicidade

Brite (de verde) na partida contra o Botafogo pelo NBB (Foto: Wallace Lima / BFR)

Ficha técnica ✅

Flamengo x Bauru - NBB

🗓 Data: 20 de dezembro, sexta-feira

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

🌎 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: YouTube do NBB, NBB Basquetpass, Fla TV e Jumper