Onde assistir e horário da partida Botafogo x Bauru pelo NBB

Nesta quarta-feira (18), o Botafogo recebe o Bauru, no Ginásio Oscar Zelaya, na sede de General Severiano, no Rio de Janeiro, às 18h (de Brasília) pelo CAIXA NBB 24/25. A partida tem transmissão do YouTube do NBB, YouTube Jumper e NBB Basquetpass.

O Botafogo é o décimo-sexto colocado na classificação. Com 26,7% de aproveitamento, o Glorioso está no antepenúltimo lugar do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe treinada por Sebastián Figueredo tem 4 vitórias e 11 derrotas na temporada e, no último domingo (15), perdeu para o São Paulo fora de casa por 82 a 71. O time de General Severiano soma 4 derrotas seguidas na competição. O último triunfo foi no dia 15 de novembro, contra o Vasco, por 68 a 66.

Frederick Thomas se destaca como a principal referência do Glorioso na temporada do NBB. O norte-americano, que está na primeira temporada no Brasil, apresenta médias de 11,8 pontos e 13,2 de eficiência por partida, liderando a equipe nesses números.

Já o Bauru vive um bom momento na temporada e está na quarta posição do NBB. O time treinado por Paulo César Jaú soma 71.4% de aproveitamento, com 10 vitórias e 4 derrotas. Jogando em casa, a equipe do interior paulista venceu o Pato Basquete (PR) por 97 a 91, na última sexta-feira (13). Na partida, o armador Dontrell Brite quebrou o recorde pessoal de pontos em um jogo (37) e liderou a vitória da equipe mandante.

Brite é o principal jogador do Bauru e um dos melhores desta edição do NBB. Com 307 pontos, o norte-americano é o maior cestinha da liga e tem a maior média de pontos por jogo (21,9), além da maior média de eficiência por partida (21,3). É a quarta temporada do atleta de 30 anos com a camisa do Bauru.

Dontrell Brite, do Bauru, em partida pelo NBB. (Foto: Andrews Clayton/Bauru Basket)<br>

Ficha técnica ✅

Botafogo x Bauru - NBB

🗓 Data: 18 de dezembro de 2024, quarta-feira

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio Oscar Zelaya (RJ)

📺 Onde assistir a Botafogo x Bauru: YouTube do NBB, YouTube Jumper e NBB Basquetpass.