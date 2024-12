Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024, Duda revelou como foi a sensação de se tornar campeã olímpica e comentou sobre a amizade que tem com Ana Patrícia, sua dupla no vôlei de praia. A brasileira falou sobre os assuntos durante entrevista na cerimônia do prêmio "Sou do Esporte", realizado no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (10).

Duda e Ana Patrícia conquistaram a quarta medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas e se uniram a grandes nomes do esporte do país. Ao ser perguntada sobre a conquista, Duda admite que demorou para sentir o peso da conquista, mas que hoje percebe a importância.

— É muito legal poder estar aqui nesse prêmio com tantos atletas incríveis, que são insipirações. E está sendo ótima a oportunidade. É a minha primeira vez nesse prêmio está sendo muito legal. Esse ano foi algo mágico para mim, ser campeã olímpica. Eu e a Ana Patrícia sermos campeãs olímpicas é algo que eu continuo tentando entender. Mas estou muito feliz e muito grata por tudo que vem acontecendo na minha vida. A ficha ainda está caindo. Quando a gente terminou a nossa final, acho que eu não entendia a dimensão do que era ser campeã olímpica. Mas foi excelente para o nosso esporte ter essa valorização, assim, e tentar impulsionar jovens, crianças e pessoas para o nosso esporte e para o mundo também — disse Duda.

Duda fala sobre amizade com Ana Patrícia e mira Olimpíadas de 2028

Sobre Ana Patrícia, sua dupla, Duda abriu o coração e elogiou a parceira campeã olímpica. Sobre o bicampeonato, a atleta despistou e afirmou que quer aproveitar as férias, antes de iniciar o próximo ciclo olímpico para Los Angeles 2028.

— A gente está de férias agora. Em janeiro a gente já começa outro ciclo olímpico, são quatro anos para Los Angeles e é muito tempo. Mas nós somos super amigas, a nossa relação é incrível, a gente tem uma parceria dentro e fora da quadra, o que eu acho que ajuda muito. O nosso esporte tem que ter muita química, tem que ter muita conexão, a gente está lidando com vitórias, com derrotas, então a gente tem uma química e uma amizade muito legal que eu quero levar para o resto da vida — finalizou.

Duda e Ana Patrícia abraçadas durante cerimônia de entrega das medalhas nas Olimpíadas de Paris (Foto: Carl de Souza/AFP)

Duda e Ana Patrícia foram campeãs no vôlei de praia feminino nos Jogos Olímpicos de Paris. As brasileiras derrotaram as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brenda Wilkerson, por 2 sets a 1.