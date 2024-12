Onde assistir e horário da partida Unifacisa x Fortaleza pelo NBB

Nesta quinta-feira (19), o Unifacisa recebe o Fortaleza na Arena Unifacisa, em Campina Grande (PB), às 19h30m (de Brasília), pelo CAIXA NBB 24/25. A partida tem transmissão do SporTV e NBB Basquetpass.

O Unifacisa é o décimo colocado do Novo Basquete Brasil e ainda está na disputa por vaga na Copa Super 8. O time do técnico Pablo Costa soma 43.8% de aproveitamento, com 7 vitórias e 9 derrotas. No último sábado (14), jogando fora de casa, o time de Campina Grande (PB) venceu o Corinthians por 80 a 77. O confronto foi decidido no estouro do cronômetro com uma cesta de três de Adrian Delph.

Delph é um dos destaques do time na competição. O ala norte-americano está em sua primeira temporada no NBB e tem média de 9 pontos, 3.8 rebotes e 2 assistências por partida. No dia 11 de novembro, o jovem atleta de 25 anos anotou seu recorde de pontos em um partida (21), na derrota para o líder do campeonato, Minas Tênis Clube, por 78 a 76.

Adrian Delph, atleta do Unifacisa, em partida do NBB (Foto: Ricardo Bufolin/Panamerica Press/ECP)

O Fortaleza atravessa um momento difícil na temporada do NBB. Sob o comando do técnico Flávio Espiga, a equipe ocupa a lanterna da competição, com apenas 3 vitórias em 16 jogos e um aproveitamento de 18.8%. O time cearense acumula uma sequência de três derrotas consecutivas, a mais recente no último sábado (14), quando foi superado pelo Pinheiros fora de casa por 76 a 74. A última vitória do Fortaleza ocorreu no dia 6 de dezembro, diante do Mogi, por 76 a 69, em jogo realizado na capital cearense.

Eden Ewing é o destaque da equipe nesta temporada. O pivô de 27 anos tem média de 13.5 pontos e 5 rebotes por partida. Nascido no Texas (EUA), o atleta está na sua terceira temporada atuando no Brasil e a segunda vestindo a camisa do Fortaleza. No dia 27 de novembro, anotou seu recorde de pontos em uma partida (27), na derrota fora de casa para o Bauru por 80 a 71.

continua após a publicidade

Ficha técnica ✅

Unifacisa x Fortaleza - NBB

🗓 Data: 19 de dezembro de 2024, quinta-feira

⏰ Horário: 19h30m (de Brasília)

🌎 Local: Arena Unifacisa, Campina Grande (PB)

📺 Onde assistir: SporTV e NBB Basquetpass.