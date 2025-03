Brasil cai no grupo dos EUA na AmeriCup de basquete

O Brasil conheceu o seu grupo na AmeriCup, principal torneio de basquete das américas. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira (26), em Miami, nos Estados Unidos. Na fase de grupo, o Brasil entra no Grupo A e enfrenta os Estados Unidos, Uruguai e Bahamas.

A 20ª edição da AmeriCup, realizada pela FIBA (Federação Internacional de Basquetebol), acontece entre 22 e 31 de agosto, na Nicarágua. Por ser a seleção anfitriã, a Nicarágua teve uma vaga automática na competição de 12 seleções, enquanto as outras passaram pelas eliminatórias. A edição anterior da AmeriCup foi vencida pela Argentina.

Brasil e Panamá em jogo das Eliminatórias da AmeriCup (Foto: FIBA)

Formato da AmeriCup

Na fase de grupos, as equipes se enfrentam dentro de suas chaves. As duas melhores seleções de cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas avançam para as quartas de final. Os vencedores das quartas vão para as semifinais e disputam uma vaga na disputa pelo título, enquanto as seleções perdedoras disputarão a medalha de bronze.

Confira os grupos da competição masculina

🏀 GRUPO A

Estados Unidos

Brasil

Uruguai

Bahamas

🏀 GRUPO B

Panamá

Venezuela

Canadá

Porto Rico

🏀 GRUPO C

República Dominicana

Nicarágua

Argentina

Colômbia

Seleção feminina conheceu adversários

Na disputa feminina, a Seleção Brasileira também está no Grupo A, ao lado do Canadá, da Argentina, da República Dominicana e de El Salvador como rivais na primeira fase da AmeriCup. A disputa será no Centro de Esportes Coletivos do Chile, em Santiago.

A FIBA Women's AmeriCup é o torneio de seleções femininas mais prestigiado do continente, que chega à sua 18ª edição em 2025. O Brasil, atual campeão, busca manter sua posição de destaque, após conquistar o título em 2023, no México.