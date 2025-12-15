Corinthians sofre com defesa do Rio Claro, mas vence em casa pelo NBB

O Corinthians venceu a segunda partida consecutiva pelo Novo Basquete Brasil (NBB), na noite desta segunda-feira (15). Em partida válida pela 10ª rodada, a equipe recebeu o Rio Claro no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, e venceu por 67 a 57. Contra uma forte defesa do time do interior, o cestinha da partida foi o pivô Novas, com 16 pontos.

O Corinthians é o sexto colocado e volta à quadra já nesta terça-feira (16), contra o Basket Osasco, a partir das 19h30 (horário de Brasília), fora de casa. Já o Rio Claro figura na 17ª posição e só volta a jogar na próxima segunda-feira (22), contra o Bauru.

Corinthians e Rio Claro se enfrentaram pela 10ª rodada do NBB (Foto: Beto Miller/ Corinthians)

Como foi o jogo

Com uma defesa sólida, o Rio Claro começou bem a partida, liderando o placar, mas sofreu a virada ainda em meados do primeiro quarto. O Corinthians passou a apresentar maior mobilidade ofensiva e, apesar do baixo aproveitamento dos arremessos, terminou o período na frente por 16 a 12.

O cenário seguiu parecido para o segundo quarto, e o time do interior seguia com uma defesa sólida, mas com uma movimentação melhor no ataque, diminuindo a diferença. O Corinthians, porém, deixou o jogo mais tranquilo com arremesso de três pontos de Elinho, que colocou 21 a 14 no placar. A partir daí, bastou à equipe administrar a partida para encerrar o primeiro tempo vencendo por 28 a 22.

Precisando mudar o jogo, o Rio Claro teve maior volume ofensivo na volta do intervalo, mas pecou na precisão, desperdiçando muitas chances. O Corinthians continuou liderando o placar, com melhor aproveitamento no ataque, mas viu o adversário, na raça, diminuir a diferença para quatro pontos. O terceiro quarto terminou com o alvinegro vencendo por 45 a 41.

Foi justamente a diferença de aproveitamento que definiu a vitória do Corinthians no último quarto, contando com boa atuação de Novaes, que saiu do banco de reservas. Apesar das tentativas do Rio Claro, que desperdiçou muitas das chances criadas, o time da casa foi superior e controlou o ritmo para vencer por 67 a 57.

Outros resultados do NBB

Outras duas partidas marcaram a abertura da 10ª rodada nesta segunda-feira (15). Jogando em casa, o Fortaleza foi superado pelo Paulistano por 100 a 77, a décima derrota do time cearense na competição. Já no Paraná, o Bauru foi mais um visitante indigesto, ao vencer o Pato Basquete por 69 a 61.