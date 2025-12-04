Brasília supera Fortaleza e chega à sexta vitória seguida no NBB
Em casa, equipe venceu por 105 a 90
Nesta quinta-feira (4), o Brasília venceu o Fortaleza Basquete Cearense em partida válida pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O confronto terminou em 105 a 90, no Ginásio Nilson Nelson, casa da equipe brasiliense. Esta é a sexta vez consecutiva que o Brasília sai vencedor na competição.
O cestinha da partida foi o armador Lucas Lacerda, que anotou 17 pontos, essenciais para o triunfo brasiliense. Pelo lado do Fortaleza, o ala Bernardo da Silva foi o que mais pontuou, somando 15 pontos.
A vitória leva o Brasília à terceira posição do NBB, com 10 vitórias e duas derrotas. Já o Fortaleza é o 15º colocado após vencer apenas três vezes em 11 jogos disputados.
Detalhes do jogo
O Brasília jogou a partida sem o pivô Renato Carbonari, com uma lesão no peito. Além disso, a equipe não teve o técnico Dedé Barbosa à beira da quadra. O treinador alegou problemas familiares antes do confronto. Murilo Henriquy foi o substituto e colocou Beller, em sua primeira atuação como titular na temporada, no lugar de Renato.
Em quadra, o primeiro quarto foi equilibrado, mas terminou com o Brasília na frente por 4 pontos, no 22 a 18. Na segunda parcial, o time da casa abriu vantagem, mas viu o Fortaleza reagir e correr atrás do placar. Assim, o Brasília ficou na frente por apenas dois pontos (28 a 26), e saiu para o intervalo vencendo por 50 a a 44.
Na volta na pausa, o Brasília impôs ritmo ao jogo e pareceu que ia dominar. No entanto, passou a errar e, novamente, deu chances ao adversário, que empatou em 22 a 22. Na quarta e última parcial, os donos da casa finalmente conseguiram administrar o confronto, fechando em 33 a 24. Assim, o Brasília superou o Fortaleza por 105 a 90 no NBB.
Próximos compromissos pelo NBB
O Brasília volta à ação neste sábado (6), às 11h15 (de Brasília). O jogo é em casa, contra o Unifacisa. Já o Fortaleza vista o Rio Claro no mesmo dia, mas às 18h15 (de Brasília).
Outros resultados do dia
- Paulistano 101 x Botafogo 77
- Osasco 68 x 93 Mogi
- Rio Claro 78 x 85 Unifacisa
