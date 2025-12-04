menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasília supera Fortaleza e chega à sexta vitória seguida no NBB

Em casa, equipe venceu por 105 a 90

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 04/12/2025
22:56
Bola do NBB 2024/2025 (Foto: Divulgação/Minas)
imagem cameraBola do NBB 2024/2025 (Foto: Divulgação/Minas)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quinta-feira (4), o Brasília venceu o Fortaleza Basquete Cearense em partida válida pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O confronto terminou em 105 a 90, no Ginásio Nilson Nelson, casa da equipe brasiliense. Esta é a sexta vez consecutiva que o Brasília sai vencedor na competição.

continua após a publicidade

➡️ Osasco supera Botafogo e constrói primeira sequência positiva no NBB

O cestinha da partida foi o armador Lucas Lacerda, que anotou 17 pontos, essenciais para o triunfo brasiliense. Pelo lado do Fortaleza, o ala Bernardo da Silva foi o que mais pontuou, somando 15 pontos.

A vitória leva o Brasília à terceira posição do NBB, com 10 vitórias e duas derrotas. Já o Fortaleza é o 15º colocado após vencer apenas três vezes em 11 jogos disputados.

continua após a publicidade

Detalhes do jogo

O Brasília jogou a partida sem o pivô Renato Carbonari, com uma lesão no peito. Além disso, a equipe não teve o técnico Dedé Barbosa à beira da quadra. O treinador alegou problemas familiares antes do confronto. Murilo Henriquy foi o substituto e colocou Beller, em sua primeira atuação como titular na temporada, no lugar de Renato.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em quadra, o primeiro quarto foi equilibrado, mas terminou com o Brasília na frente por 4 pontos, no 22 a 18. Na segunda parcial, o time da casa abriu vantagem, mas viu o Fortaleza reagir e correr atrás do placar. Assim, o Brasília ficou na frente por apenas dois pontos (28 a 26), e saiu para o intervalo vencendo por 50 a a 44.

continua após a publicidade

Na volta na pausa, o Brasília impôs ritmo ao jogo e pareceu que ia dominar. No entanto, passou a errar e, novamente, deu chances ao adversário, que empatou em 22 a 22. Na quarta e última parcial, os donos da casa finalmente conseguiram administrar o confronto, fechando em 33 a 24. Assim, o Brasília superou o Fortaleza por 105 a 90 no NBB.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Próximos compromissos pelo NBB

O Brasília volta à ação neste sábado (6), às 11h15 (de Brasília). O jogo é em casa, contra o Unifacisa. Já o Fortaleza vista o Rio Claro no mesmo dia, mas às 18h15 (de Brasília).

Outros resultados do dia

  • Paulistano 101 x Botafogo 77
  • Osasco 68 x 93 Mogi
  • Rio Claro 78 x 85 Unifacisa
Bola do NBB 2024/2025 (Foto: Divulgação/Minas)
Bola do NBB 2024/2025 (Foto: Divulgação/Minas)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias