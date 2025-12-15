Fluminense supera calor e vence Tijuca na raça pela Superliga

No início da noite desta segunda-feira (15), o Fluminense visitou o Tijuca, pela 10ª rodada da Superliga feminina de vôlei e venceu por 3 sets a 2, com parciais de 25/20, 23/25, 28/26, 16/25 e 15/5. A partida foi marcada por dificuldades físicas dos dois lados, devido a um forte calor e alta umidade.

Dentro de quadra, o Fluminense não fez sua melhor exibição, e cometeu erros importantes. Mesmo assim, contando com a ponteira Amanda e a capitã Lara, buscou uma remontada no terceiro set e dominou no tie-break. A equipe permanece na sexta colocação, com 16 pontos. Do outro lado, o Tijuca permanece com apenas uma vitória na competição, com seis pontos, em 11º lugar.

A ponteira Amanda foi a principal pontuadora do Fluminense (Foto: Mailson Santana/ Fluminense)

Como foi o jogo

O Fluminense saiu na frente no primeiro set, abrindo 5 a 1 no placar, mas logo o Tijuca conseguiu se recuperar, fazendo 6 a 5. A liderança do time da casa durou pouco, porque logo o tricolor retomou a dianteira e construiu vantagem que chegou a quatro pontos. Bastou à equipe administrar o jogo para confirmar a vitória na parcial por 25 a 20, após bloqueio de Lays.

Apesar da vitória no primeiro set, o Fluminense não fazia sua melhor atuação em quadra, se complicando com erros importantes. Assim, embora tenha começado com quatro pontos atrás na parcial, o Tijuca começou a gostar do jogo e foi encostando até empatar aos 14 pontos, com Ema no ataque. O Fluminense tentou correr atrás, mas acabou derrotado no segundo set por 25 a 23.

Embalado pela vitória no segundo set, o Tijuca foi ampliando a vantagem sobre o Fluminense também na terceira parcial. A equipe comandada por Matheus Bieler chegou a ter seis pontos de vantagem ao colocar 17 a 11 no placar. Porém, a equipe cedeu muitos pontos em erros e permitiu a reação do adversário, que encostou na reta final e empatou nos 23 pontos. Após disputa ponto a ponto, foi o time tricolor quem levou a melhor, fechando por 28 a 26.

O quarto set começou com as jogadoras das duas equipes aparentando dificuldades físicas devido ao calor intenso no Rio de Janeiro. O Tijuca saiu na frente, abrindo 6 a 3, em ataque de Paula Mohr. As mandantes seguiram embaladas e conseguiram construir, assim como no set anterior, vantagem de seis pontos. O Fluminense não conseguia responder e o Tijuca chegou a abrir 23 a 15 na parcial. Ariele, no ataque, foi quem fechou a conta por 25 a 16, levando o jogo para o tie-break.

O set desempate foi interrompido por um susto: a oposta Ariane, do Fluminense, sofreu um ferimento no braço, mas seguiu em quadra sem perceber. O jogo só parou quando ela foi alertada pela arbitragem que estava com um sangramento, e a atleta recebeu atendimento médico. Apesar disso, o time se sobressaiu no tie-break, abrindo 7 a 3 em bloqueio de Amanda. A vantagem aumentou para seis pontos em ace de Lara. Foi Ariane quem marcou o ponto da vitória por 15 a 5.

