Vasco: virada na Copa do Brasil e primeira vitória no NBB

Fora de casa, equipe derrota o Paulistano, por 69 a 65
A noite de quinta-feira (11) foi duplamente especial para a torcida do Vasco. Afinal, praticamente no mesmo momento que o clube conquistava virada épica contra o Fluminense, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, saboreava a primeira vitória no NBB. Fora de casa, a equipe derrotou o Paulistano, por 69 a 65, após 12 derrotas seguidas.
O estreante Serjão, com 19 pontos, foi o cestinha da partida, fundamental para o triunfo Cruz-maltino no Ginásio Antônio Prado Júnior. O pivô jogou a temporada de 2023/24 pelo Vasco e voltou com o pé direito ao clube.
Se, no futebol, o Vasco volta a jogar no domingo, no NBB o próximo desafio já é no sábado. Novamente como visitante, dessa vez contra o Pinheiros, às 18h.
Vasco x Corinthians na terça-feira
Já na terça-feira (16), pelo NBB, o compromisso será contra o Corinthians. Dois dias depois, o time de São Januário recebe o Caxias do Sul. No dia 21, o elenco vai visitar o Minas.
Apesar do triunfo sobre o Paulistano, o Vasco segue na lanterna do NBB.
