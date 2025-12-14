Mundial de clubes masculino de vôlei: tabela e onde assistir Cruzeiro, Praia e Campinas

A capital paraense, Belém, será o palco do aguardado Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, que acontece de 16 a 21 de dezembro. O prestigiado torneio reúne as oito melhores equipes da temporada. O Brasil estará representado por três potências: Cruzeiro, Campinas e Praia Clube.

O Cruzeiro assegurou sua vaga após erguer a taça do Sul-Americano de Clubes. O Praia Clube também conquistou a classificação por meio do Sul-Americano, alcançando o segundo lugar. Já o Campinas, com a oficialização da sede no Brasil, foi convidado a participar como anfitrião.

Completam a lista de participantes: o italiano Perugia, o polonês Warta Zawiercie, o Swehly, da África, e os asiáticos Al-Rayyan (Catar) e Osaka Bluteon (Japão).

✅ Ficha Técnica

Mundial de Clubes masculino de vôlei

📆 Data: 16 à 21 de dezembro

📍 Local: Belém, Pará

👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

Formato

As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.

Grupo A

Perugia (ITA)

Praia Clube (BRA)

Warta Zawiercie (POL)

Al-Rayyan (CAT)

Grupo B

Conegliano (ITA)

Cruzeiro (BRA)

Swehly (LIB)

Osaka Bluteon (JAP)

Programação

16 de dezembro

10h: Cruzeiro x Osaka Bluteon

13h30: Perugia x Swehly

17h: Al-Rayyan x Praia Clube

20h30: Campinas x Warta Zawiercie

17 de dezembro

10h: Cruzeiro x Swehly

13h30: Perugia x Osaka Bluteon

17h: Al-Rayyan x Warta Zawiercie

20h30: Campinas x Praia Clube

18 de dezembro

10h: Cruzeiro x Perugia

13h30: Swehly x Osaka Bluteon

17h: Praia Clube x Warta Zawiercie

20h30: Campinas x Al-Rayyan

20 de dezembro

13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)

16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)

21de dezembro