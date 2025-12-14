Mundial de clubes masculino de vôlei: tabela e onde assistir Cruzeiro, Praia e Campinas
Equipes brasileiras buscam título contra potências mundiais
- Matéria
- Mais Notícias
A capital paraense, Belém, será o palco do aguardado Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, que acontece de 16 a 21 de dezembro. O prestigiado torneio reúne as oito melhores equipes da temporada. O Brasil estará representado por três potências: Cruzeiro, Campinas e Praia Clube.
Scandicci x Conegliano na final do Mundial de Vôlei; veja horário e onde assistir
Onde Assistir
Praia Clube e Osasco disputam bronze no Mundial de Vôlei; horário e onde assistir
Onde Assistir
Gabi reconhece pressão do Osasco contra o Conegliano: ‘nosso time sentiu’
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O Cruzeiro assegurou sua vaga após erguer a taça do Sul-Americano de Clubes. O Praia Clube também conquistou a classificação por meio do Sul-Americano, alcançando o segundo lugar. Já o Campinas, com a oficialização da sede no Brasil, foi convidado a participar como anfitrião.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Completam a lista de participantes: o italiano Perugia, o polonês Warta Zawiercie, o Swehly, da África, e os asiáticos Al-Rayyan (Catar) e Osaka Bluteon (Japão).
✅ Ficha Técnica
Mundial de Clubes masculino de vôlei
📆 Data: 16 à 21 de dezembro
📍 Local: Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
Formato
As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.
Grupo A
- Perugia (ITA)
- Praia Clube (BRA)
- Warta Zawiercie (POL)
- Al-Rayyan (CAT)
Grupo B
- Conegliano (ITA)
- Cruzeiro (BRA)
- Swehly (LIB)
- Osaka Bluteon (JAP)
➡️Campeã olímpica, Bosetti vê futuro promissor para seleção brasileira de vôlei
➡️'De molho' no Mundial, Fahr revela ser fã de Adenizia e aproveita o Brasil
Programação
16 de dezembro
- 10h: Cruzeiro x Osaka Bluteon
- 13h30: Perugia x Swehly
- 17h: Al-Rayyan x Praia Clube
- 20h30: Campinas x Warta Zawiercie
17 de dezembro
- 10h: Cruzeiro x Swehly
- 13h30: Perugia x Osaka Bluteon
- 17h: Al-Rayyan x Warta Zawiercie
- 20h30: Campinas x Praia Clube
18 de dezembro
- 10h: Cruzeiro x Perugia
- 13h30: Swehly x Osaka Bluteon
- 17h: Praia Clube x Warta Zawiercie
- 20h30: Campinas x Al-Rayyan
20 de dezembro
- 13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)
- 16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)
21de dezembro
- 15h: disputa pelo bronze
- 18h30: final
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias