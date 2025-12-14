menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Mundial de clubes masculino de vôlei: tabela e onde assistir Cruzeiro, Praia e Campinas

Equipes brasileiras buscam título contra potências mundiais

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 14/12/2025
20:10
Perugia, time de vôlei italiano (Foto: Reprodução/ Instagram)
imagem cameraPraia Clube na Superliga 24/25 (Foto: Bruno Cunha/Praia Clube)
A capital paraense, Belém, será o palco do aguardado Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, que acontece de 16 a 21 de dezembro. O prestigiado torneio reúne as oito melhores equipes da temporada. O Brasil estará representado por três potências: Cruzeiro, Campinas e Praia Clube.

O Cruzeiro assegurou sua vaga após erguer a taça do Sul-Americano de Clubes. O Praia Clube também conquistou a classificação por meio do Sul-Americano, alcançando o segundo lugar. Já o Campinas, com a oficialização da sede no Brasil, foi convidado a participar como anfitrião.

Completam a lista de participantes: o italiano Perugia, o polonês Warta Zawiercie, o Swehly, da África, e os asiáticos Al-Rayyan (Catar) e Osaka Bluteon (Japão).

✅ Ficha Técnica

Mundial de Clubes masculino de vôlei
📆 Data: 16 à 21 de dezembro
📍 Local: Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

Sada Cruzeiro foi o grande campeão da última edição da Superliga Masculina (Foto: Divulgação/ CBV)
Formato

As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.  

Grupo A

  • Perugia (ITA) 
  • Praia Clube (BRA)
  • Warta Zawiercie (POL)
  • Al-Rayyan (CAT)

Grupo B

  • Conegliano (ITA)
  • Cruzeiro (BRA)
  • Swehly (LIB)
  • Osaka Bluteon (JAP)

Programação

16 de dezembro

  • 10h: Cruzeiro x Osaka Bluteon
  • 13h30: Perugia x Swehly
  • 17h: Al-Rayyan x Praia Clube
  • 20h30: Campinas x Warta Zawiercie

17 de dezembro

  • 10h: Cruzeiro x Swehly
  • 13h30: Perugia x Osaka Bluteon
  • 17h: Al-Rayyan x Warta Zawiercie
  • 20h30: Campinas x Praia Clube

18 de dezembro

  • 10h: Cruzeiro x Perugia
  • 13h30: Swehly x Osaka Bluteon
  • 17h: Praia Clube x Warta Zawiercie
  • 20h30: Campinas x Al-Rayyan

20 de dezembro

  • 13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)
  • 16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)

21de dezembro

  • 15h: disputa pelo bronze
  • 18h30: final

