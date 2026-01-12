menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

Zico vai à partida da NBA e ganha presente especial

Antes da homenagem, ex-jogador brincou de troca de passes com a mascote do Orlando

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 12/01/2026
11:14
Atualizado há 1 minutos
Zico é homenageado por Orlando Magic durante partida contra New Orleans Pelicans (Foto: Divulgação/Orlando Magic)
imagem cameraZico é homenageado por Orlando Magic durante partida contra New Orleans Pelicans (Foto: Divulgação/Orlando Magic)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Zico, o maior ídolo do Flamengo, marcou presença na partida entre Orlando Magic e New Orleans Pelicans, no Kia Center. Para a alegria da torcida da casa, a presença do ex-jogador trouxe sorte, e o Magic venceu os Pelicans por 128 a 118, em um jogo de muita intensidade no último domingo (11).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O momento mais fofo da noite aconteceu quando Stuff, a mascote do Magic, presenteou o ex-jogador com uma camisa da franquia, simulando uma troca de passes com o craque brasileiro. O Galinho, apelido de Zico, elogiou o ambiente e a festa de uma partida da NBA, agradecendo a homenagem em um vídeo publicado pela página brasileira do Orlando Magic.

A virada do time da casa ocorreu no último quarto, que terminou com 37 pontos do Orlando contra apenas 20 do New Orleans, revertendo um placar que, até então, não favorecia a franquia mandante.

continua após a publicidade

➡️ Anthony Edwards revela dilema com Wembanyama: 'Arremesso ou parto para cima?'

Craques do futebol curtem a NBA

Zico não é o único nome do futebol a prestigiar a liga americana de basquete. Em novembro, Ronaldo Fenômeno também deu o ar da graça na NBA. O ex-jogador assistiu de perto a vitória do New York Knicks sobre o Chicago Bulls por 128 a 116, no Madison Square Garden.

Sentado em um dos assentos mais próximos à quadra, Ronaldo presenciou a quebra da sequência invicta dos Bulls na temporada. Assim como Zico, o Fenômeno também foi homenageado, com direito a uma calorosa ovação do público no telão do Madison Square Garden, provando que sua influência transcende as fronteiras do futebol.

continua após a publicidade
Ronaldo Fenômeno é homenageado no telão durante a partida entre Knicks e Bulls (Foto: Reprodução/X)
Ronaldo Fenômeno é homenageado no telão durante a partida entre Knicks e Bulls (Foto: Reprodução/X)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Veja todos os resultados da noite de domingo (12):

Orlando Magic 128 x 118 New Orleans Pelicans
Memphis Grizzlies 103 x 98 Brooklyn Nets
Toronto Raptors 116 x 115 Philadelphia 76ers
Portland Trail Blazers 114 x 123 New York Knicks
Oklahoma City Thunder 124 x 112 Miami Heat
Minnesota Timberwolves 104 x 103 San Antonio Spurs
Denver Nuggets 108 x 104 Milwaukee Bucks
Phoenix Suns 112 x 93 Washington Wizards
Golden State Warriors 111 x 124 Atlanta Hawks
Sacramento Kings 111 x 98 Houston Rockets

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias