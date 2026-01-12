Zico vai à partida da NBA e ganha presente especial
Antes da homenagem, ex-jogador brincou de troca de passes com a mascote do Orlando
Zico, o maior ídolo do Flamengo, marcou presença na partida entre Orlando Magic e New Orleans Pelicans, no Kia Center. Para a alegria da torcida da casa, a presença do ex-jogador trouxe sorte, e o Magic venceu os Pelicans por 128 a 118, em um jogo de muita intensidade no último domingo (11).
O momento mais fofo da noite aconteceu quando Stuff, a mascote do Magic, presenteou o ex-jogador com uma camisa da franquia, simulando uma troca de passes com o craque brasileiro. O Galinho, apelido de Zico, elogiou o ambiente e a festa de uma partida da NBA, agradecendo a homenagem em um vídeo publicado pela página brasileira do Orlando Magic.
A virada do time da casa ocorreu no último quarto, que terminou com 37 pontos do Orlando contra apenas 20 do New Orleans, revertendo um placar que, até então, não favorecia a franquia mandante.
Craques do futebol curtem a NBA
Zico não é o único nome do futebol a prestigiar a liga americana de basquete. Em novembro, Ronaldo Fenômeno também deu o ar da graça na NBA. O ex-jogador assistiu de perto a vitória do New York Knicks sobre o Chicago Bulls por 128 a 116, no Madison Square Garden.
Sentado em um dos assentos mais próximos à quadra, Ronaldo presenciou a quebra da sequência invicta dos Bulls na temporada. Assim como Zico, o Fenômeno também foi homenageado, com direito a uma calorosa ovação do público no telão do Madison Square Garden, provando que sua influência transcende as fronteiras do futebol.
Veja todos os resultados da noite de domingo (12):
Orlando Magic 128 x 118 New Orleans Pelicans
Memphis Grizzlies 103 x 98 Brooklyn Nets
Toronto Raptors 116 x 115 Philadelphia 76ers
Portland Trail Blazers 114 x 123 New York Knicks
Oklahoma City Thunder 124 x 112 Miami Heat
Minnesota Timberwolves 104 x 103 San Antonio Spurs
Denver Nuggets 108 x 104 Milwaukee Bucks
Phoenix Suns 112 x 93 Washington Wizards
Golden State Warriors 111 x 124 Atlanta Hawks
Sacramento Kings 111 x 98 Houston Rockets
