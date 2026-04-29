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Wembanyama conquista primeira vitória em séries de playoffs da carreira

Francês foi decisivo no avanço do Spurs diante do Blazers

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 29/04/2026
11:48
Victor Wembanyama, do Spurs, sorri após a partida contra o Trail Blazers no jogo cinco da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: Joe murphy/Nbae via getty images/Afp)
imagem cameraVictor Wembanyama, do Spurs, sorri após a partida contra o Trail Blazers no jogo cinco da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: Joe murphy/Nbae via getty images/Afp)
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Victor Wembanyama viveu um marco importante na carreira ao conquistar a primeira série de playoffs da NBA. O pivô liderou o San Antonio Spurs na classificação diante do Portland Trail Blazers, equipe comandada por Tiago Splitter, e ajudou a franquia texana a avançar na pós-temporada de 2025/26.

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Mesmo enfrentando um susto no caminho, o francês mostrou seu impacto decisivo. No Jogo 2, Wembanyama sofreu uma concussão após uma queda forte no garrafão e precisou deixar a partida. O problema o tirou também do Jogo 3, mas o retorno veio em alto nível, consolidando seu protagonismo na série.

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Números de elite na série

Ao longo do confronto, Wembanyama manteve o padrão dominante que exibiu durante toda a temporada. O camisa 1 registrou médias de 26,3 pontos, 10 rebotes, 5 tocos e 2,3 assistências por partida, além de 60% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 50% nas bolas de três pontos.

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Spurs voltam a vencer nos playoffs

Com a classificação, San Antonio encerrou um longo jejum e venceu sua primeira série de playoffs desde 2017. Desde então, a franquia havia acumulado eliminações precoces, passagem pelo play-in e um processo de reconstrução até chegar à escolha de Wembanyama no Draft.

Agora, impulsionado por uma base jovem e talentosa, o time texano volta a se posicionar entre as forças da Conferência Oeste e retorna ao alto nível competitivo.

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Defensor do Ano de forma unânime

Além do sucesso coletivo, Wembanyama também brilhou individualmente na temporada regular. O pivô foi eleito Defensor do Ano com unanimidade, recebendo todos os 100 votos de primeiro lugar e se tornando o primeiro vencedor unânime da história do prêmio.

Aos 22 anos, também virou o atleta mais jovem a conquistar o título. O reconhecimento veio após uma temporada dominante e serviu como resposta ao ano anterior, quando uma trombose venosa profunda o tirou da disputa.

Sob liderança defensiva do francês, o Spurs terminou a fase regular na vice-liderança da Conferência Oeste e com o terceiro melhor rating defensivo da NBA (110,4), atrás apenas de Thunder e Pistons.

➡️Wembanyama é eleito o Defensor do Ano da NBA com 100% dos votos

Victor Wembanyama, do Spurs, comemora durante partida contra o Trail Blazers no jogo cinco da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: Michael gonzales/Nbae via getty images/Afp)
Victor Wembanyama, do Spurs, comemora durante partida contra o Trail Blazers no jogo cinco da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: Michael gonzales/Nbae via getty images/Afp)

Olho no MVP e espera por próximo rival

Após a classificação, Wembanyama agora aguarda o anúncio do prêmio de MVP da temporada regular. O francês está entre os finalistas ao lado de Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic.

Enquanto isso, o San Antonio Spurs espera o vencedor da série entre Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. A equipe de Minnesota lidera o confronto por 3 a 2.

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