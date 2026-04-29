Wembanyama conquista primeira vitória em séries de playoffs da carreira

Victor Wembanyama viveu um marco importante na carreira ao conquistar a primeira série de playoffs da NBA. O pivô liderou o San Antonio Spurs na classificação diante do Portland Trail Blazers, equipe comandada por Tiago Splitter, e ajudou a franquia texana a avançar na pós-temporada de 2025/26.

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Mesmo enfrentando um susto no caminho, o francês mostrou seu impacto decisivo. No Jogo 2, Wembanyama sofreu uma concussão após uma queda forte no garrafão e precisou deixar a partida. O problema o tirou também do Jogo 3, mas o retorno veio em alto nível, consolidando seu protagonismo na série.

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Números de elite na série

Ao longo do confronto, Wembanyama manteve o padrão dominante que exibiu durante toda a temporada. O camisa 1 registrou médias de 26,3 pontos, 10 rebotes, 5 tocos e 2,3 assistências por partida, além de 60% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 50% nas bolas de três pontos.

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Spurs voltam a vencer nos playoffs

Com a classificação, San Antonio encerrou um longo jejum e venceu sua primeira série de playoffs desde 2017. Desde então, a franquia havia acumulado eliminações precoces, passagem pelo play-in e um processo de reconstrução até chegar à escolha de Wembanyama no Draft.

Agora, impulsionado por uma base jovem e talentosa, o time texano volta a se posicionar entre as forças da Conferência Oeste e retorna ao alto nível competitivo.

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Defensor do Ano de forma unânime

Além do sucesso coletivo, Wembanyama também brilhou individualmente na temporada regular. O pivô foi eleito Defensor do Ano com unanimidade, recebendo todos os 100 votos de primeiro lugar e se tornando o primeiro vencedor unânime da história do prêmio.

Aos 22 anos, também virou o atleta mais jovem a conquistar o título. O reconhecimento veio após uma temporada dominante e serviu como resposta ao ano anterior, quando uma trombose venosa profunda o tirou da disputa.

Sob liderança defensiva do francês, o Spurs terminou a fase regular na vice-liderança da Conferência Oeste e com o terceiro melhor rating defensivo da NBA (110,4), atrás apenas de Thunder e Pistons.

➡️Wembanyama é eleito o Defensor do Ano da NBA com 100% dos votos



Victor Wembanyama, do Spurs, comemora durante partida contra o Trail Blazers no jogo cinco da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: Michael gonzales/Nbae via getty images/Afp)

Olho no MVP e espera por próximo rival

Após a classificação, Wembanyama agora aguarda o anúncio do prêmio de MVP da temporada regular. O francês está entre os finalistas ao lado de Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic.

Enquanto isso, o San Antonio Spurs espera o vencedor da série entre Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. A equipe de Minnesota lidera o confronto por 3 a 2.

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