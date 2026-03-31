Wembanyama quebra recorde de duplo-duplo mais rápido da NBA

Victor Wembanyama roubou a cena, mais uma vez, na vitória do San Antonio Spurs sobre o Chicago Bulls por 129 a 114. O francês precisou de apenas oito minutos no Frost Bank Center para registrar dez pontos e dez rebotes, estabelecendo o recorde de duplo-duplo mais rápido da história da NBA.

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No total da partida, Wemby anotou 41 pontos, 16 rebotes, quatro assistências e três tocos. Com o triunfo, os Spurs somam a nona vitória consecutiva e se consolidam a vice-liderança da Conferência Oeste (57-18), encostando no atual campeão e líder Oklahoma City Thunder (60-16). A terceira posição segue com o Los Angeles Lakers, que soma 49 vitórias e 26 derrotas.

Outro destaque dos Spurs foi Stephon Castle, com 21 pontos e 10 assistências. Pelo lado dos Bulls, Tre Jones pontuou 23 vezes, duas a mais que Leonard Miller.

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Victor Wembanyama durante jogo da NBA (Foto: Ronald Cortes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Spurs garante vaga nos play-offs

A temporada regular da NBA chega à reta final e se encerra no dia 12 de abril. Para o San Antonio Spurs, a situação é de tranquilidade com sete jogos restantes, a franquia já garantiu sua vaga direta nos Playoffs.

Além do time do Texas, outras três equipes já carimbaram o passaporte antecipadamente: Detroit Pistons e Boston Celtics, pela Conferência Leste, e o Oklahoma City Thunder, no Oeste.

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