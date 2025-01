Stephen Curry lamenta fase dos Warriors na NBA: ‘Estamos bem medíocres’

O último confronto de 2024 para Golden State Warriors marcou a 16ª derrota da equipe na atual temporada NBA. A situação negativa não agrada Stephen Curry, que entende o desempenho dos últimos jogos do time de Steve Kerr como medíocre, já que enfrenta a sétima derrota em nove jogos. Em entrevista, após o revés contra Cleveland Cavaliers, o armador lamentou o momento dos Warriors e afirmou acreditar em uma reviravolta rápida.

continua após a publicidade

➡️ Armador do Detroit Pistons sofre grave lesão em partida da NBA; veja

- Nós podemos dizer que estamos bem medíocres hoje. Só bem na média. Eu acredito que a gente entende que dias melhores podem estar por vir. Não estamos em um buraco tão grande na Conferência Oeste, se você olhar na classificação - avaliou Curry.

- Se conseguir uma sequência de cinco ou seis vitórias. Sei que pode parecer muita coisa, mas é só um número. Dá para se recuperar bem rápido. Eu sei que é uma tarefa dura, mas há uma linha tênue entre perder a esperança e entender que uma semana pode te colocar de volta na disputa. Essa é a nossa situação no momento - completou.

continua após a publicidade

Os últimos resultados ruins de Golden State Warriors fizeram com que a equipe despencasse na tabela, assumindo a 10ª colocação, com 16 vitórias e 16 derrotas. Se fosse levado em consideração as últimas atuações, a franquia de São Francisco poderia estar em uma situação muito pior, o que foi evitado pelo excelente início de temporada.

A instabilidade na temporada dos Warriors, no entanto, não é algo novo para os torcedores. O momento vivido já foi repetido em temporadas passadas, em que o que mudam são os "detalhes" de época para época, segundo Stephen Curry. Em 2024/25, Golden State iniciou a campanha conquistando 12 vitórias em 15 partidas disputadas. Agora, o que se espera é a reviravolta decisiva, como foi em 2022, quando levaram o sétimo título para casa.

continua após a publicidade

- É um pouco de sentimento de deja vu, certamente. Mas também acho que é diferente pela forma como iniciamos a temporada. É uma campanha que me lembra 2022, mas obviamente muito diferente, pois tivemos uma queda de janeiro a abril na época. Só que começamos muito bem. Nos últimos dois anos, tem sido o oposto. Nós tivemos inícios ruins, então precisamos correr atrás e terminar o ano forte. Este ano nós começamos com 12-3 e isto virou do avesso - comentou.

- Essa temporada se tornou uma montanha-russa emocional para nós. É frustrante, em particular, por estarmos perdendo jogos pelos mais diferentes motivos. Mas com a virada do calendário para o ano novo e esta posição que estamos na conferência, [a situação] pode ser mudada a qualquer momento positivo - admitiu o armador.

Apesar da má fase, Stephen Curry se mantém positivo sobre uma melhora de Golden State Warriors ainda na temporada, que começou já com grandes emoções com a saída de seu Splash Brother, Klay Thompson. Agora, é necessário que a equipe encontre a receita para voltar a criar sequências de vitórias, para voltarem para as posições de classificação direta para os play-offs.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte