Jaden Ivey, armador do Detroit Pistons, precisou sair de quadra após sofrer uma grave lesão na perna direita durante o duelo contra o Orlando Magic, na última quarta-feira, dia 1º.

A lesão aconteceu no último quarto durante uma disputa de bola com Cole Anthony. O atleta do Magic escorregou na tentativa de recuperar a bola e, com a queda, acabou derrubando Ivey que, logo ao cair, mostrou um semblante de dor.

Vários jogadores do Pistons formaram um círculo para evitar que os torcedores presentes na Little Caesars Arena, em Detroit, observarem o estado do atleta. Depois de um logo período em atendimento, Ivey foi retirado em uma maca pelos médicos.

Visivelmente abalado com a jogada, Anthony precisou ser consolado por jogadores das duas equipes. O técnico do Pistons, J.B Bickerstaff falou sobre a lesão após a partida.

— É difícil para todos nós. Não há melhor pessoa ou companheiro de equipe do que J.I. e ninguém se importa mais com isso do que ele. Eu dou crédito aos caras por fazerem isso — eles se preocupam com ele e não queriam decepcioná-lo — disse o treinador.

O departamento médico da equipe não atualizou o status de Ivey após a partida. O jogador deve passar por exames para determinar o quão grave foi a lesão.

No resultado de quadra, o Pistons levou a melhor e venceu o Orlando Magic por 105 a 96. A franquia de Detroit está agora com um recorde de 15–18 na temporada 2024/25 da NBA e ocupa o nono lugar na Conferência Leste. Já o Magic caiu para 20–15 nesta época e é o quarto colocado, também no Leste.