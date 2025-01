Medalhista de ouro mais velha do mundo morre aos 103 anos

Agnes Keleti, medalhista de ouro mais velha, morreu aos 103 anos nessa quinta-feira (2º). A ginasta, estava hospitalizada com um grave quadro de pneumonia. Segundo o Comitê Olímpico Húngaro, a pentacampeã olímpica faleceu em Budapeste, na Hungria, onde foi internada no dia 25 de dezembro.

A icônica ginasta nasceu em Budapeste em 1921. Agnes teve a carreira interrompida pela violência e perseguição dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Devido à ascendência judaica, Keleti foi forçada a sair da equipe de ginástica naquele ano e precisou se esconder no interior do país. Seu pai e vários parentes morreram no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia.

Olimpíadas de 1952 e 1956

Agnes Keleti é pentacampeã olímpica (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Keleti venceu o seu primeiro ouro nas Olimpíadas de Helsinque 1952, aos 31 anos. A húngara levou uma prata e dois bronzes. O melhor momento da carreira de Agnes foi em Melbourne 1956, quando ganhou quatro medalhas de ouro e se tornou a ginasta mais velha a ser campeã olímpica, aos 35 anos.

Depois dos Jogos de Melbourne, Agnes morou em Israel, onde se casou com um professor de educação física em 1959, com quem teve dois filhos. Em seguida, após se aposentar das competições, ela também trabalhou como professora de educação física, chegando a treinar a seleção israelense de ginástica.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) lamentou a morte de Agnes, mas enfatizou: “Maior ginasta produzida pela Hungria”.

— Agnes Keleti é a maior ginasta produzida pela Hungria, mas cuja vida e carreira estão interligadas com a política de seu país e sua religião — escreveu o COI em homenagem.