Pan de 2031: Prefeitura do Rio cria grupo de trabalho para avançar na candidatura

Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, assinou um decreto, nesta quinta-feira (2º), que institui um grupo de trabalho municipal para estruturar a candidatura ao Pan de 2031, com Niterói. A cidade carioca e São Paulo são os postulantes a sede dos Jogos Pan e Parapan-Americanos. A escolha entre as cidades será realizada no dai 29 de janeiro pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O grupo, liderado pela Secretaria Municipal de Esportes, terá como objetivo elaborar estudos, projetos e propostas que atendam as exigências para a realização do evento. A equipe contará com a participação de outras secretarias: Infraestrutura, Transportes, Meio Ambiente e Clima, Desenvolvimento Econômico e da Casa Civil. Os nomes dos titulares serão anunciados em até 15 dias.

— A criação desse grupo de trabalho é mais um passo importante para a nossa candidatura Rio/Niterói. Vamos dialogar com todos os entes públicos, com a sociedade, através de audiências públicas, garantindo assim toda a transparência do processo, e também elaborar um cronograma de ações que serão necessárias para a realização do Pan e Parapan-americano. Além disso, vamos avaliar os impactos econômicos, sociais e ambientais da realização do evento nas cidades — afirma o secretário municipal de esportes, Guilherme Schleder.

Candidatura de Rio e Niterói ao Pan de 2031

Representantes de Niterói e Rio de Janeiro entregam ao COB carta para oficializar intenção de sediar o Pan (Foto: Rafael Bello/COB)

As prefeituras de Rio de Niterói já instauraram um comitê para formalizar a candidatura, que envolve representante das duas cidades. A equipe está na fase final da elaboração de um documento exigido pelo Comitê Olímpico do Brasil para a candidatura ser validada.

As cidades trabalham em conjunto pela candidatura para sediar o evento. Por determinação da organizadora do Pan, a Panam Sports, cada país só pode apresentar uma candidatura. São Paulo também está na briga para conquistar uma vaga como sede.