menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

NBA define competidores do torneio de 3 pontos no All-Star Weekend

Competição contará com dois ex-vencedores na edição de 2026

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 10/02/2026
18:03
Damian Lillard é bicampeão do torneio de 3 pontos da NBA (Foto: Stacy Revere/Getty Images via AFP)
imagem cameraDamian Lillard é bicampeão do torneio de 3 pontos da NBA (Foto: Stacy Revere/Getty Images via AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O fim de semana das estrelas da NBA está cada vez mais perto, e os fãs podem esperar muita emoção para além do tradicional All-Star Game, como é conhecido em inglês. No último domingo (8), a liga norte-americana enfim divulgou os competidores de dois dos torneios mais esperados: de três pontos e de enterradas. Ambos os eventos acontecem no sábado (14).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Torneio de 3 pontos

A competição é disputada por oito jogadores, que precisam acertar o máximo de arremessos do perímetro em até um minuto. Na quadra, o competidor terá cinco racks com cinco bolas cada. Quatro deles contêm quatro bolas de um ponto e uma valendo dois, enquanto um rack é formado só por bolas especiais, conhecidas como "money ball". Haverá também duas bolas de longa distância valem três pontos. Os três melhores avançam à final, onde o maior pontuador leva o título.

Competidores da edição de 2026

  • Devin Booker (Phoenix Suns) - Campeão em 2018
  • Kon Knueppel (Charlotte Hornets)
  • Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - Campeão em 2023 e 2024
  • Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)
  • Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)
  • Jamal Murray (Denver Nuggets)
  • Bobby Portis (Milwaukee Bucks)
  • Norman Powell (Miami Heat)

➡️ Lesão tira Stephen Curry do All-Star Game 2026 da NBA
➡️Tetracampeão com Warriors exalta partidas de Gui Santos: 'Melhor da NBA'

Torneio de enterradas

O último minitorneio da noite de sábado (14) será o de enterradas, em que quatro jogadores precisarão mostrar precisão, criatividade e explosão para conquistar a nota máxima. Na disputa, cada competidor apresenta duas enterradas, que serão avaliadas de 1 a 10 por um painel de ex-jogadores e lendas do basquete. Assim, os maiores pontuadores do primeiro round disputam a final.

continua após a publicidade

Enquanto o primeiro contará com nomes já conhecidos e vencedores, o famoso "Slam Dunk" será protagonizado por quatro estreantes da temporada.

Competidores da edição de 2026

  • Carter Bryant (San Antonio Spurs)
  • Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers)
  • Keshad Johnson (Miami Heat)
  • Jase Richardson (Orlando Magic)
Jaxson Hayes, do Lakers, em enterrada contra o OKC na NBA (Foto: Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images/AFP)
Jaxson Hayes, do Lakers, em enterrada contra o OKC na NBA (Foto: Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images/AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte no Golden State Warriors na NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias