NBA define competidores do torneio de 3 pontos no All-Star Weekend

O fim de semana das estrelas da NBA está cada vez mais perto, e os fãs podem esperar muita emoção para além do tradicional All-Star Game, como é conhecido em inglês. No último domingo (8), a liga norte-americana enfim divulgou os competidores de dois dos torneios mais esperados: de três pontos e de enterradas. Ambos os eventos acontecem no sábado (14).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Torneio de 3 pontos

A competição é disputada por oito jogadores, que precisam acertar o máximo de arremessos do perímetro em até um minuto. Na quadra, o competidor terá cinco racks com cinco bolas cada. Quatro deles contêm quatro bolas de um ponto e uma valendo dois, enquanto um rack é formado só por bolas especiais, conhecidas como "money ball". Haverá também duas bolas de longa distância valem três pontos. Os três melhores avançam à final, onde o maior pontuador leva o título.

Competidores da edição de 2026

Devin Booker (Phoenix Suns) - Campeão em 2018

Kon Knueppel (Charlotte Hornets)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - Campeão em 2023 e 2024

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Jamal Murray (Denver Nuggets)

Bobby Portis (Milwaukee Bucks)

Norman Powell (Miami Heat)

➡️ Lesão tira Stephen Curry do All-Star Game 2026 da NBA

➡️Tetracampeão com Warriors exalta partidas de Gui Santos: 'Melhor da NBA'

Torneio de enterradas

O último minitorneio da noite de sábado (14) será o de enterradas, em que quatro jogadores precisarão mostrar precisão, criatividade e explosão para conquistar a nota máxima. Na disputa, cada competidor apresenta duas enterradas, que serão avaliadas de 1 a 10 por um painel de ex-jogadores e lendas do basquete. Assim, os maiores pontuadores do primeiro round disputam a final.

continua após a publicidade

Enquanto o primeiro contará com nomes já conhecidos e vencedores, o famoso "Slam Dunk" será protagonizado por quatro estreantes da temporada.

Competidores da edição de 2026

Carter Bryant (San Antonio Spurs)

Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers)

Keshad Johnson (Miami Heat)

Jase Richardson (Orlando Magic)

Jaxson Hayes, do Lakers, em enterrada contra o OKC na NBA (Foto: Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images/AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte no Golden State Warriors na NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.