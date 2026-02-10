NBA define competidores do torneio de 3 pontos no All-Star Weekend
Competição contará com dois ex-vencedores na edição de 2026
O fim de semana das estrelas da NBA está cada vez mais perto, e os fãs podem esperar muita emoção para além do tradicional All-Star Game, como é conhecido em inglês. No último domingo (8), a liga norte-americana enfim divulgou os competidores de dois dos torneios mais esperados: de três pontos e de enterradas. Ambos os eventos acontecem no sábado (14).
Torneio de 3 pontos
A competição é disputada por oito jogadores, que precisam acertar o máximo de arremessos do perímetro em até um minuto. Na quadra, o competidor terá cinco racks com cinco bolas cada. Quatro deles contêm quatro bolas de um ponto e uma valendo dois, enquanto um rack é formado só por bolas especiais, conhecidas como "money ball". Haverá também duas bolas de longa distância valem três pontos. Os três melhores avançam à final, onde o maior pontuador leva o título.
Competidores da edição de 2026
- Devin Booker (Phoenix Suns) - Campeão em 2018
- Kon Knueppel (Charlotte Hornets)
- Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - Campeão em 2023 e 2024
- Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)
- Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)
- Jamal Murray (Denver Nuggets)
- Bobby Portis (Milwaukee Bucks)
- Norman Powell (Miami Heat)
Torneio de enterradas
O último minitorneio da noite de sábado (14) será o de enterradas, em que quatro jogadores precisarão mostrar precisão, criatividade e explosão para conquistar a nota máxima. Na disputa, cada competidor apresenta duas enterradas, que serão avaliadas de 1 a 10 por um painel de ex-jogadores e lendas do basquete. Assim, os maiores pontuadores do primeiro round disputam a final.
Enquanto o primeiro contará com nomes já conhecidos e vencedores, o famoso "Slam Dunk" será protagonizado por quatro estreantes da temporada.
Competidores da edição de 2026
- Carter Bryant (San Antonio Spurs)
- Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers)
- Keshad Johnson (Miami Heat)
- Jase Richardson (Orlando Magic)
Tudo sobre
