Ídolo da NBA, Stephen Curry manda recado a Hortência: 'Rainha das quadras'

O Brasil conta com grandes nomes na história do basquete mundial, como Hortência, a "Rainha do Basquete". Essa alcunha, inclusive, foi exaltada por Stephen Curry ao mandar uma mensagem à brasileira. O armador do Golden State Warriors, da NBA, agradeceu a participação da ex-jogadora em seu filme.

No dia 13 de fevereiro, o filme "Um Cabra Bom de Bola" estreia nos cinemas de todo o país. A campeã mundial foi responsável por dar voz a uma das personagens do longa-metragem, produzido por Curry. Para demonstrar sua gratidão, o camisa 30 enviou um vídeo.

— Oi, Hortência, aqui é o Stephen Curry e eu só quero agradecê-la do fundo do meu coração, porque é uma verdadeira honra ter a rainha das quadras emprestando sua voz direto do Hall da Fama do basquete para um dos personagens de Um Cabra Bom de Bola. Sua história inspira gerações, dentro e fora de quadra. Muito obrigado — disse Curry.

No registro compartilhado nas redes sociais, Hortência parecia feliz e emocionada com as palavras de Curry. A brasileira contou ainda como foi a experiência de participar da produção do filme.

— Muito legal essa experiência de poder participar desse desenho animado do Stephen Curry. Ele é um dos diretores desse desenho animado e eu poder participar, mesmo que seja uma participação pequenininha, pra mim foi assim, muito legal. Pude mexer com criança, basquete, Stephen Curry, ídolo da NBA. Uma mensagem muito legal. Aquela mensagem de "Não importa o seu tamanho, importa o seu talento" e, no final, falar sobre o trabalho em equipe — confessou a brasileira.

Sobre o que fala o filme de Curry?

GOAT (como é chamado nos Estados Unidos) é uma animação esportiva que acompanha Will, um jovem bode que sonha em se tornar atleta profissional em um esporte inspirado no basquete. Subestimado por seu tamanho, ele recebe uma chance inesperada de competir na elite e precisa provar que talento e determinação podem superar limitações físicas.

Produzido por Stephen Curry, que também integra o elenco de vozes, o filme aposta em uma história de superação ambientada em um universo de animais atletas. A narrativa combina humor e ação para transmitir uma mensagem sobre autoconfiança, que guiou o início da carreira do astro do Warriors antes da NBA.

Tradução: "'Sou pequena num mundo de grandes' é muito realista, risos. Compre ingressos para 'Um Cabra Bom de Bola'. Seja o primeiro a assistir em 7 de fevereiro, em todos os lugares em 13 de fevereiro"

Card do trailer de "Um Bode Bom de Bola", filme de Stephen Curry (Foto: Reprodução)

