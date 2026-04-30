Os playoffs da NBA ganharam um novo enredo curioso nas últimas temporadas: a sequência de rupturas do tendão de aquiles envolvendo jogadores que usam a camisa número 0. O caso mais recente aconteceu nesta temporada (2025/26) com Donte DiVincenzo, do Minnesota Timberwolves, durante o Jogo 4 da primeira rodada contra o Denver Nuggets.

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A lesão ocorreu logo no primeiro minuto da partida e tirou o armador da sequência da pós-temporada. DiVincenzo tornou-se o quarto atleta a sofrer ruptura do tendão de Aquiles nos playoffs desde 2025, todos vestindo a camisa 0.

Donte DiVincenzo, do Timberwolves, é ajudado a levantar após aparente lesão no jogo quatro da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste contra o Nuggets (Foto: David berding/Getty images/Afp)

Coincidência impressiona torcedores

Além de DiVincenzo, outros três nomes importantes entraram na lista: Tyrese Haliburton, Jayson Tatum e Damian Lillard.

Haliburton, estrela do Indiana Pacers, se lesionou no Jogo 7 das Finais contra o Oklahoma City Thunder enquanto tentava infiltrar diante de Shai Gilgeous-Alexander. O armador tinha nove pontos no momento da contusão, e os Pacers perderam força na decisão.

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Tatum sofreu a mesma lesão em 2025, quando o Boston Celtics buscava o bicampeonato. Um ano antes, ele havia sido campeão e eleito MVP das Finais. O ala conseguiu retornar às quadras após longo processo de recuperação.

Lillard, então jogador do Milwaukee Bucks, rompeu o tendão ainda na primeira rodada. Sem seu principal armador, Milwaukee perdeu competitividade e acabou eliminado.

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Foto: Justin Ford/ GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ Getty Images via AFP

Existe mesmo uma "maldição"?

Apesar da coincidência chamativa, não há qualquer relação entre o número da camisa e as lesões. O que existe é um aumento da preocupação com rupturas graves entre atletas da NBA, especialmente em períodos de alta exigência física como os playoffs.

A reta final da temporada reúne desgaste acumulado, minutos elevados, jogos intensos e pouco tempo de recuperação. Esses fatores aumentam o risco de problemas musculares e articulares.

Lesão que preocupa toda a liga

A ruptura do tendão de Aquiles é uma das contusões mais temidas do basquete. A região é fundamental para impulsão, arrancadas e mudanças bruscas de direção. Em muitos casos, o retorno acontece apenas após meses de recuperação.

Grandes estrelas da liga já passaram pelo problema, como Kevin Durant, lesionado nas Finais de 2019, e Kobe Bryant, que sofreu a contusão em 2013.

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