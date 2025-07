SGA renova contrato e terá maior salário da história da NBA; veja valores

Shai Gilgeous‑Alexander, o rosto do Oklahoma City Thunder, assinou nesta terça-feira (1º) a extensão contratual mais lucrativa da história da NBA: US$ 285 milhões por quatro anos, a partir de 2027–28. O acordo projeta o canadense ao topo não só da folha salarial, mas de uma nova era da liga — mais jovem, mais internacional e financeiramente mais inflada.

TEMPORADA DE MVP

A campanha 2024–25 de SGA será lembrada como uma das mais completas e impactantes da história recente da NBA. Ele não apenas liderou a equipe de Oklahoma à melhor campanha da liga (68–14), mas foi também o líder técnico, tático e emocional do primeiro título da franquia.

MVP da temporada regular: com médias de 32,7 pontos, 6,4 assistências, 5 rebotes e 2,1 roubos de bola por jogo, SGA foi o motor de um time que venceu com consistência, mesmo sem depender de supertimes.

MVP das Finais da NBA: contra o Boston Celtics, Shai teve média de 33,5 pontos por jogo na série decisiva, com atuações impecáveis nos jogos 3 e 5, que viraram o rumo das finais.

MVP das finais do Oeste: foi decisivo contra o Denver Nuggets na série mais difícil da campanha, com atuações que empilharam 40 pontos e decisões cirúrgicas em momentos de pressão máxima.

Com isso, Shai entrou para um seleto grupo de jogadores que conseguiram, em uma mesma temporada, dominar a fase regular e conquistar o título com atuações de MVP também nas finais.

Shai Gilgeous-Alexander (Foto: Reprodução)

Oklahoma no draft da NBA

Mesmo com o elenco campeão, o Oklahoma não tirou os olhos do futuro. No draft de 2025, a equipe selecionou o pivô Thomas Sorber na 15ª escolha, um jogador de presença física, que chega para reforçar a proteção de garrafão ao lado de Chet Holmgren. Na segunda rodada, trouxe o ala Brooks Barnhizer, um jogador versátil e coletivo que se encaixa perfeitamente com a identidade do elenco.

A escolha 24, Nique Clifford, foi negociada com o Sacramento Kings.

