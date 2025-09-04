Pentacampeão com o Lakers manda recado a Luka Doncic na NBA

O físico de Luka Doncic foi pauta frequente na última temporada da NBA, principalmente após a troca polêmica entre o Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks. A clara mudança do armador, aliás, voltou a tona a questão nos bastidores da liga, assim como por personagens do basquete mundial. Fundamental para os títulos da franquia california nos anos 2000, Derek Fischer aproveitou a onda para analisar os hábitos do esloveno dentro e fora de quadra.

— A responsabilidade é difícil de descrever. A pressão em mim nunca foi do tamanho da pressão em Luka, em termos de, realmente, carregar a franquia para a próxima fase e geração. Acho que a coisa mais importante é ser um campeão — disse Fisher.

A melhora na preparação fisíca de Doncic pode ser um ponto positivo para o próximo ano, já que o armador intensificou sua potência em quadra. Apesar de sua forte efetividade, plenamente observada nas últimas temporadas, o jogador sofre com lesões que atrapalham seu desempenho a longo prazo. Esse ponto, inclusive, foi observado por Fischer, que destaca a necessidade de consciência para "jogar o jogo longo".

Doncic surpreendeu aos fãs e torcedores ao aparecer com um físico visivelmente mais enxuto e definido durante a offseason. O astro esloveno, de 26 anos, tem se destacado em vídeos de treinos divulgados nas redes sociais, em que exibe uma preparação intensa e uma forma física considerada a melhor de sua carreira.

Em destaque, a revista Men’s Health do final de julho teve o esloveno como capa da edição especial de verão, destacando seu comprometimento com uma dieta rigorosa (sem glúten, baixa em açúcar, foco em proteínas) e um programa intenso de treinos, com sessões duplas diárias, combinando musculação, agilidade e treino de quadra.

Papel de LeBron James na mudança de Doncic

A aprimorada condição física apresentada por Luka Doncic, estrela do Los Angeles Lakers, está diretamente ligada à influência de LeBron James. A informação foi revelada por Greg St. Jean, que atua como assistente técnico tanto no Los Angeles Lakers quanto na seleção da Eslovênia, onde trabalha diretamente com a estrela da NBA.

De acordo com o assistente técnico, a admiração do esloveno por LeBron James foi o ponto de partida para a mudança. St. Jean explicou que, ao ter contato com a rotina e a disciplina de um dos maiores jogadores da história da liga de basquete norte americana, Luka Doncic absorveu novos hábitos e elevou seus próprios padrões de dedicação ao corpo e à carreira.

St. Jean citou como exemplo a rotina de LeBron, que inclui sessões de treinamento nas primeiras horas da manhã, como um dos elementos que motivaram Doncic a intensificar seu próprio regime de preparação. A melhora no condicionamento do jogador, que eliminou cerca de 14 quilos durante a offseason, foi notada durante o EuroBasket, no qual demonstrou maior agilidade e resistência.

