A empresa de tecnologia esportiva Genius Sports firmou um novo acordo com o basquete norte-americano. Mais especificamente com a FanDuel Sports Network, que distribui jogos da NBA e da NBA para os próprios Estados Unidos e Canadá. O objetivo é acrescentar tecnologia à publicidade das transmissões das partidas nos países citados.

São mais de 300 jogos das principais ligas masculina e feminina de basquete por temporada. O site britânico Sportcal publicou primeiramente. A tecnologia em questão relaciona jogadores em quadra às respectivas estatísticas de jogo, e esses dados sugerem as ativações ao vivo.

- Juntos, estamos criando a primeira rede verdadeiramente unificada de publicidade aumentada em esportes ao vivo, dando às marcas a capacidade de alcançar fãs com conteúdo relevante e em tempo real nos momentos que mais importam - afirmou Sean Conroy, vice-presidente executivo da Genius Sports.

A FanDuel possui acordos de transmissão com 13 equipes da NBA e duas da WNBA. O acordo com a Genius também permitirá que marcas comprem espaço publicitário local e nacional, ampliando a escala das campanhas nas regiões onde a rede atua.

- Ao combinar a inteligência em tempo real da Genius Sports com a escala incomparável da nossa rede, estamos oferecendo às marcas a capacidade de se conectar com os fãs nos momentos que mais importam, criando oportunidades mais relevantes em todas as telas - completou Jim Keller, chefe de publicidade e vendas de patrocínio da FanDuel.

