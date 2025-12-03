Antetokounmpo exclui fotos com camisa do Bucks e movimenta mercado da NBA; confira

Giannis Antetokounmpo, o superastro grego do Milwaukee Bucks, deu um sinal claro de que sua relação com a franquia pode estar perto do fim. O MVP 'limpou' suas redes sociais, apagando todas as fotos relacionadas ao time que o idolatra, onde foi campeão da NBA e levou os prêmios de MVP em 2019/20 e 2020/21, além do MVP das Finais 2020/21.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks x Houston Rockets (Foto: Gary Dineen / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

O gigante grego manteve apenas os registros dos títulos de campeão da NBA e da Copa da NBA.

As especulações sobre uma possível troca de Antetokounmpo voltaram com tudo. O burburinho começou em maio, quando Shams Charania, da ESPN, noticiou que o bicampeão MVP estaria aberto à negociação pela primeira vez na carreira.

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

Apesar de Giannis nunca ter pedido publicamente para ser trocado, gigantes como o New York Knicks já teriam demonstrado interesse em tê-lo.

A frustração do craque é compreensível. O Milwaukee Bucks vive um momento ruim, com um decepcionante recorde de 9-13 após perder oito dos últimos nove jogos.

continua após a publicidade

Mas o grego continua sendo o motor do time, liderando em pontos (30,6), rebotes (10,7) e assistências (6,4).

No entanto a recente movimentação nas redes sociais soa como um alerta máximo para a franquia: a separação entre o ídolo e a equipe pode ser iminente.

Antetokounmpo chega à marca de 21 mil pontos na NBA

Giannis Antetokounmpo alcançou mais uma marca histórica na NBA. O ala-pivô atingiu os 21 mil pontos em temporada regular no último domingo (30), após a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Brooklyn Nets por 116 a 99.

continua após a publicidade

A cesta que garantiu o ponto de número 21.000 ocorreu numa enterrada de Antetokounmpo a oito minutos do fim do segundo quarto, demonstrando a rapidez com que o astro alcança seus marcos.

Aos 30 anos, Giannis foi o cestinha da partida contra o Nets, com 29 pontos, e entrou para o ranking de jogadores mais novos a atingir os 21 mil pontos.