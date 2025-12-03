Chris Paul é dispensado pelos Clippers após retorno para última temporada

Em uma reviravolta surpreendente, o armador veterano Chris Paul foi dispensado pelo Los Angeles Clippers. A decisão chocou a comunidade do basquete, especialmente porque Paul, de 40 anos, havia manifestado há menos de um mês sua intenção de se aposentar das quadras ao final da atual temporada da NBA.

A franquia californiana confirmou o desligamento em um comunicado oficial. "Estamos nos separando de Chris, e ele não fará mais parte da equipe. Trabalharemos com ele na próxima etapa de sua carreira. Chris é um Clipper lendário que teve uma trajetória histórica", informou a organização, que também fez questão de isentar o jogador da culpa pelo desempenho abaixo do esperado do time.

Legado e reação

Paul havia retornado a Los Angeles em julho de 2024 como agente livre, em meio a especulações de que o desejo de encerrar sua vitoriosa carreira na equipe que o consagrou prevaleceu. Após ser notificado da dispensa, o armador usou as redes sociais para expressar sua surpresa: "Acabei de descobrir que fui mandado para casa", escreveu

Story de Chris Paul anunciando sua demissão dos Clippers (Foto: Reprodução/Instagram)

Chris Paul é inegavelmente um dos ídolos da história dos Clippers, time que defendeu entre 2011 e 2017. Naquele período, ele foi o motor da equipe, liderando-a em seis temporadas de sucesso, com a conquista de dois títulos da Divisão do Pacífico e três vitórias em séries de playoffs.

O currículo de CP3 é extenso e recheado de honrarias: são 12 participações no All-Star Game, 11 seleções para os times All-NBA e nove inclusões nas equipes de defesa da liga. O armador, que também venceu o prêmio de Novato do Ano em 2006, integra a seleta lista dos 75 maiores jogadores da história da NBA.

No cenário internacional, Paul é bicampeão olímpico, ostentando o ouro com a seleção dos Estados Unidos nos Jogos de Pequim (2008) e Londres (2012).

Além dos Clippers, ao longo de suas 21 temporadas na NBA, o armador vestiu as camisas de New Orleans Pelicans (anteriormente Hornets), Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors e San Antonio Spurs.

Os próximos passos de Chris Paul na carreira ainda não foram detalhados, mas a franquia se comprometeu a auxiliar o atleta nesta fase de transição.