'Quero ser presidente dos EUA': A fala que selou o destino de um astro da NBA

O Draft da NBA de 2020 é lembrado pela disputa acirrada pela primeira escolha, que pertencia ao Minnesota Timberwolves. Os três grandes nomes cotados eram Anthony Edwards, James Wiseman e LaMelo Ball. No fim, o Wolves optou por Edwards, mas uma história de bastidor, revelada pelo jornalista Jon Krawczynski, do The Athletic, mostra que a entrevista de LaMelo com a franquia pode ter selado seu destino.

Anthony Edwards em jogo do Minnesota Timberwolves contra o New York Knicks, pela NBA (Foto: Sarah Stier/AFP)

Krawczynski, respeitado setorista que cobre o dia a dia do Timberwolves, relatou que o time estava fazendo sua devida diligência e entrevistando os principais prospectos.

Quando chegou a vez de LaMelo Ball, a conversa, segundo o jornalista, não fluiu como o esperado. A direção do Wolves tentava entender a personalidade e o foco do jovem armador. Em determinado momento, buscando avaliar a visão de longo prazo do jogador, a franquia fez uma pergunta padrão: "Depois da aposentadoria, o que você pensa em fazer?"

A resposta de LaMelo Ball foi tudo, menos padrão.

De acordo com Krawczynski, o armador respondeu, sem hesitar, que seu plano pós-carreira era "ser presidente dos Estados Unidos".

A ambição política declarada de Ball, aparentemente, "assustou" a direção do Minnesota Timberwolves. A resposta foi recebida com surpresa e interpretada como uma excentricidade difícil de gerir para um jogador que seria o rosto da franquia, ou talvez até como uma falta de foco total no basquete.

LaMelo Ball é um dos melhores jogadores do Charlotte Hornets (Foto: Brian Babineau / AFP)

Embora a avaliação de talento envolvesse "um milhão de razões", como disse o jornalista, esse episódio certamente pesou na balança. O Timberwolves buscava um pilar para seu projeto e, naquele momento, o perfil de Anthony Edwards (que brilhou em sua entrevista com carisma e foco total no jogo) pareceu muito mais seguro.

No dia do Draft, Anthony Edwards foi a primeira escolha. LaMelo Ball foi selecionado na terceira posição, pelo Charlotte Hornets, onde se tornou Novato do Ano e All-Star.