Presidente do Lakers manda a real sobre LeBron James: ‘Queria que aposentasse’

Rob Pelinka, o principal executivo do basquete do Los Angeles Lakers, abordou publicamente o futuro de LeBron James, um dos maiores jogadores da história da NBA, expressando o forte desejo da franquia de que o astro conclua sua ilustre carreira vestindo a camisa roxa e dourada. À medida que LeBron se aproxima dos 41 anos, sua permanência e seus planos de aposentadoria são temas centrais para a organização.

LeBron James - Ja Morant - Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies - NBA (Foto: Justin Ford/AFP)

LeBron James se aposentando no Lakers

— Nós adoraríamos que LeBron James se aposentasse usando a nossa camisa, sendo um Laker — afirmou Pelinka. — Esse seria um desfecho lindo e positivo.

Apesar da clara intenção da diretoria, o executivo fez questão de ressaltar que a decisão final será do atleta, demonstrando respeito por sua autonomia e legado.

Elogios a Luka Dončić e a promessa de agressividade no mercado

Paralelamente às discussões sobre o futuro de James, Pelinka exaltou as qualidades da atual estrela da equipe, Luka Dončić, a quem descreveu como um talento geracional e um líder autêntico.

— Não há nada falso ou fingido nele, ele é apenas um cara genuíno e acho que isso ajuda, essa é uma ótima qualidade de liderança — comentou o gerente geral. Pelinka também destacou a habilidade singular do esloveno em quadra: — Ele é como um ilusionista. Ele faz coisas na quadra que você não consegue entender completamente, a menos que esteja vendo o jogo presencialmente.

Com o objetivo de construir um elenco capaz de conquistar o 18º título da liga, a diretoria dos Lakers está preparada para adotar uma postura arrojada no mercado. Pelinka enviou uma mensagem clara sobre a disposição da franquia para realizar movimentos significativos, inclusive sacrificando ativos de futuro.

— Se uma transação chegar até nós e que sustente a posição do Lakers e aumente as nossas chances de ganhar um campeonato nós faremos, inclusive se for preciso incluir escolhas de Draft — garantiu o executivo. A declaração sinaliza uma estratégia de "vencer agora", focada em capitalizar o auge de seus principais jogadores.

Nova gestão e otimismo com o futuro do Lakers na NBA

Essas estratégias são respaldadas por uma mudança na estrutura de propriedade do clube, com Mark Walter, um dos proprietários do Los Angeles Dodgers, assumindo uma participação majoritária. Pelinka demonstrou confiança na nova liderança.

— Mark é um líder excelente e empolgante. Não posso dizer muito porque a negociação ainda está acontecendo. Mas, até agora, ele demonstrou uma ótima visão e acredita no que estamos fazendo — concluiu.

Com um alinhamento entre a nova gestão e a diretoria de basquete, o Los Angeles Lakers se posiciona de forma incisiva para os próximos anos, buscando honrar o legado de suas estrelas veteranas enquanto constrói agressivamente em torno de seu presente para a busca de mais um campeonato.