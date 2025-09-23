menu hamburguer
Sem LeBron James na lista, veja quais são os 10 maiores salários da NBA

Stephen Curry lidera lista

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 23/09/2025
20:40
LeBron James - Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies - NBA
imagem cameraLebron James está indo para sua 23ª temporada na NBA (Foto: Ronald Martinez / AFP)
Um levantamento detalhado dos salários da NBA para a temporada 2025/26 aponta para uma nova dinâmica na cúpula financeira da liga, marcada pela ausência de LeBron James no grupo dos dez atletas mais bem remunerados. O ranking é liderado por Stephen Curry, armador do Golden State Warriors, que receberá US$ 59,6 milhões, refletindo a força dos novos contratos máximos que estão redefinindo o topo da lista.

LeBron James fora dos 10 maiores salários

A ausência de LeBron James, uma constante nessas listas por quase duas décadas, é explicada por sua situação contratual. O astro do Los Angeles Lakers ativou sua opção de jogador para a temporada, garantindo um salário de US$ 52,6 milhões, valor que o posiciona fora do top 10. Esta será a última temporada de seu acordo vigente, o que o tornará agente livre irrestrito em 2026.

Lebron James está indo para sua 23ª temporada na NBA (Foto: Reprodução)
Lebron James está indo para sua 23ª temporada na NBA (Foto: Reprodução)

Enquanto isso, o pódio salarial é completado pelos pivôs Joel Embiid (Philadelphia 76ers) e Nikola Jokic (Denver Nuggets), ambos com salários projetados de US$ 55,2 milhões.

Um dos destaques da lista é a concentração de quatro atletas na quarta posição, todos com vencimentos idênticos de US$ 54,1 milhões: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jimmy Butler (Miami Heat), Anthony Davis (Los Angeles Lakers) e Jayson Tatum (Boston Celtics).

Completam o grupo dos dez primeiros Kevin Durant (Phoenix Suns), com US$ 53,2 milhões, seguido por seu colega de equipe, Devin Booker, e por Jaylen Brown (Boston Celtics), ambos com US$ 53,1 milhões anuais.

Os 10 maiores salários da NBA

Stephen Curry Golden State Warriors
Stephen Curry, do Golden State Warriors, lidera a lista de maiores salários da NBA (Foto: Reprodução/X/@warriors)
  1. Stephen Curry (Golden State Warriors) - US$ 59,6 milhões
  2. Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - US$ 55,2 milhões
  3. Nikola Jokic (Denver Nuggets) - US$ 55,2 milhões
  4. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - US$ 54,1 milhões
  5. Jimmy Butler (Miami Heat) - US$ 54,1 milhões
  6. Anthony Davis (Los Angeles Lakers) - US$ 54,1 milhões
  7. Jayson Tatum (Boston Celtics) - US$ 54,1 milhões
  8. Kevin Durant (Phoenix Suns) - US$ 53,2 milhões
  9. Devin Booker (Phoenix Suns) - US$ 53,1 milhões
  10. Jaylen Brown (Boston Celtics) - US$ 53,1 milhões

