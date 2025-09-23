Sem LeBron James na lista, veja quais são os 10 maiores salários da NBA

Um levantamento detalhado dos salários da NBA para a temporada 2025/26 aponta para uma nova dinâmica na cúpula financeira da liga, marcada pela ausência de LeBron James no grupo dos dez atletas mais bem remunerados. O ranking é liderado por Stephen Curry, armador do Golden State Warriors, que receberá US$ 59,6 milhões, refletindo a força dos novos contratos máximos que estão redefinindo o topo da lista.

LeBron James fora dos 10 maiores salários

A ausência de LeBron James, uma constante nessas listas por quase duas décadas, é explicada por sua situação contratual. O astro do Los Angeles Lakers ativou sua opção de jogador para a temporada, garantindo um salário de US$ 52,6 milhões, valor que o posiciona fora do top 10. Esta será a última temporada de seu acordo vigente, o que o tornará agente livre irrestrito em 2026.

Lebron James está indo para sua 23ª temporada na NBA (Foto: Reprodução)

Enquanto isso, o pódio salarial é completado pelos pivôs Joel Embiid (Philadelphia 76ers) e Nikola Jokic (Denver Nuggets), ambos com salários projetados de US$ 55,2 milhões.

Um dos destaques da lista é a concentração de quatro atletas na quarta posição, todos com vencimentos idênticos de US$ 54,1 milhões: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jimmy Butler (Miami Heat), Anthony Davis (Los Angeles Lakers) e Jayson Tatum (Boston Celtics).

Completam o grupo dos dez primeiros Kevin Durant (Phoenix Suns), com US$ 53,2 milhões, seguido por seu colega de equipe, Devin Booker, e por Jaylen Brown (Boston Celtics), ambos com US$ 53,1 milhões anuais.

Os 10 maiores salários da NBA

Stephen Curry, do Golden State Warriors, lidera a lista de maiores salários da NBA (Foto: Reprodução/X/@warriors)