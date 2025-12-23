'Novo LeBron James' larga a NBA e se dedica à pesca profissional; confira

A trajetória de Ben Simmons é uma das mais peculiares da NBA recentemente. De primeira escolha do Draft de 2016 e apelidado de "novo LeBron James", o australiano chegou a dezembro de 2025 sem espaço em nenhum elenco da liga. Longe dos holofotes das arenas, o ex-All-Star decidiu levar seu espírito competitivo para a pesca esportiva.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Selecionado pelo Philadelphia 76ers, Ben Simmons foi a primeira escolha do Draft da NBA de 2016 (Foto: Mike Stobe / Getty Images North America / AFP)

Ben Simmons foi anunciado como o novo operador principal do South Florida Sails, equipe que integra o Sport Fishing Championship (SFC).

➡️ NBA anuncia transmissões gratuitas no Brasil até o fim da temporada; confira

➡️ NBA e Fiba avançam por nova liga de basquete na Europa

Em 2018, Simmons era o "Rei da Filadélfia" e o Novato do Ano da NBA. Após passagens conturbadas por 76ers, Nets e Clippers, o mercado da NBA se fechou temporariamente para ele.

continua após a publicidade

Pela primeira vez desde que saiu da Universidade Estadual da Louisiana para ser o número 1 do Draft, Simmons encontra-se fora de um elenco da NBA em pleno mês de dezembro. O jogador, que já foi três vezes All-Star e integrou o primeiro time defensivo da liga em 2020, viu sua carreira de nove anos ser tragada por greves e lesões sucessivas.

Apesar do foco na pesca, Ben Simmons garante que não desistiu do basquete. No entanto, ele admite que seu corpo, castigado por lesões crônicas nas costas, não permite um retorno em alto nível. Ele treina dois períodos por dia em Los Angeles, mas recusa-se a aceitar qualquer contrato apenas pelo nome que carrega.