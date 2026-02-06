Luka Doncic abandona jogo da NBA por lesão e preocupa Lakers
Ala precisou deixar a partida no segundo quarto ao sentir a coxa
Uma grande preocupação voltou a assombrar os fãs do Los Angeles Lakers nesta quinta-feira (5). Durante a vitória sobre o Philadelphis 76ers, por 119 a 115, Luka Doncic sentiu a posterior da coxa esquerda e precisou abandonar a partida. A lesão do esloveno aconteceu no segundo período.
Após um ataque frustrado pela esquerda, a posse foi recuperada pelos Sixers, que rapidamente correram para a transição. A defesa dos Lakers voltou para acompanhar a jogada com um desfalque de peso: Doncic. O ala colocou as mãos na perna e permaneceu em quadra com fortes dores até que um tempo fosse pedido, o que permitiu que o astro seguisse para o vestiário.
Antes de deixar o jogo, o esloveno atuou por 16 minutos e somou 10 pontos, quatro rebotes e duas assistências. O posto de cestinha ficou com Austin Reaves, dos Lakers, e Joel Embiid, dos Sixers, com 35 pontos cada.
Ainda não se sabe a gravidade da lesão de Luka. Com isso, a participação do ala no NBA All-Star Game virou dúvida, o que pode representar mais um desfalque para o Time Mundo. Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander já foram cortados do evento após problemas médicos.
