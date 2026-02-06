Luka Doncic abandona jogo da NBA por lesão e preocupa Lakers

Uma grande preocupação voltou a assombrar os fãs do Los Angeles Lakers nesta quinta-feira (5). Durante a vitória sobre o Philadelphis 76ers, por 119 a 115, Luka Doncic sentiu a posterior da coxa esquerda e precisou abandonar a partida. A lesão do esloveno aconteceu no segundo período.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Após um ataque frustrado pela esquerda, a posse foi recuperada pelos Sixers, que rapidamente correram para a transição. A defesa dos Lakers voltou para acompanhar a jogada com um desfalque de peso: Doncic. O ala colocou as mãos na perna e permaneceu em quadra com fortes dores até que um tempo fosse pedido, o que permitiu que o astro seguisse para o vestiário.

Tradução: "Luka Doncic segura a parte posterior da coxa esquerda enquanto sente muita dor e vai para o vestiário (com replay). A cena completa, sem cortes. Ele foi posteriormente afastado do restante da partida devido a dores na perna esquerda."

continua após a publicidade

Antes de deixar o jogo, o esloveno atuou por 16 minutos e somou 10 pontos, quatro rebotes e duas assistências. O posto de cestinha ficou com Austin Reaves, dos Lakers, e Joel Embiid, dos Sixers, com 35 pontos cada.

Ainda não se sabe a gravidade da lesão de Luka. Com isso, a participação do ala no NBA All-Star Game virou dúvida, o que pode representar mais um desfalque para o Time Mundo. Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander já foram cortados do evento após problemas médicos.

continua após a publicidade

➡️ NBA: Warriors fecham troca com Hawks e finalizam especulação de Antetokounmpo

Luka Doncic em jogo entre Los Angeles Lakers e Philadelphia 76ers na NBA (Foto: Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images/AFP)

🎟️ Quer comprar ingressos para a NBA? Clique aqui!

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na sua franquia favorita da NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.