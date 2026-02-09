Jogadores trocam empurrões durante Clippers e Timberwolves na NBA; veja o vídeo

O tempo fechou no Target Center, em Minneapolis, na noite do último domingo (8). Durante o duelo entre Los Angeles Clippers e Minnesota Timberwolves, Kris Dunn, da equipe de LA, e Julius Randle, dos Wolves, se estranharam em uma reposição de bola e trocaram empurrões. A "turma do deixa disso" agiu rápido, e outros jogadores intervieram para separar a briga. Veja o vídeo!

CENAS LAMENTÁVEIS EM MINNESOTA



KRIS DUNN E JULIUS RANDLE



Desde o início da partida, Dunn e Randle se desentendiam em quadra. A confusão aconteceu aos cinco munitos do último quarto, quando o camisa 8 dos Clippers chegou a empurrar o adversário e segurá-lo pela região do pescoço durante um "agarra-agarra" na reposição de bola.

Kawhi Leonard anota 41 pontos

Apesar da confusão em quadra, o Los Angeles Clippers levou a melhor e venceu o Minnesota Timberwolves por 115 a 96, fora de casa. O astro Kawhi Leonard foi o grande destaque da partida: o camisa 2 anotou 41 pontos, pegou oito rebotes e conseguiu quatro roubos de bola, dominando as ações ofensivas.

Pelo lado dos Wolves, Anthony Edwards tentou reagir, mas parou nos 23 pontos e quatro rebotes, insuficientes para conter o volume de jogo da equipe californiana.

Resultados da última rodada da NBA (domingo, 8)