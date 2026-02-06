O Brasil pode ter apenas um jogador na NBA, mas Gui Santos representa seu país com maestria. Nesta quinta-feira (5), o brasileiro contou com mais uma performance brilhante e assegurou a vitória do Golden State Warriors sobre o Phoenix Suns por 101 a 97. Embora tenha bons números na defesa, foi com uma bandeja que o ala garantiu a virada na reta final do jogo.

A menos de 40 segundos para o fim, a partida se mantinha empatada em 97 a 97, e a posse era do Suns. A defesa sólida do Warriors, então, impediu a infiltração de Collin Gillespie, e a bola sobrou para Gui Santos. Com tranquilidade, apesar da marcação de Royce O'Neale, o astro correu para a cesta da virada. Assista:

O brasileiro terminou a partida com 18 pontos, quatro rebotes e sete assistências em 36 minutos jogados — o jogador do Warriors que mais esteve em quadra no duelo. Em meio à comemoração, Gui ainda avaliou o jogo como o "melhor" de sua carreira.

— O finalzinho, a bandeja no final do jogo, para mim foi muito importante também. Os caras estavam até me zoando ali, que eles nunca tinham visto aquela quantidade de assistências que eu dei. Mas é aquilo, né? A gente trabalha nisso todo dia e é especial para caramba, especialmente quando a gente termina o jogo ganhando. Estou mais confiante, principalmente por causa do Draymond, do Stephen e de todos os veteranos. Eles falam "ataque a cesta" — declarou o brasileiro.

Gui Santos em jogo entre Golden State Warriors e Phoenix Suns na NBA (Foto: Chris Coduto/Getty Images/AFP)

Reconhecimento de peso no Warriors

O crescimento de Gui é acompanhado não apenas pelos fãs, mas por seus companheiros do dia a dia. Após a vitória, foi a vez de Draymond Green exaltar a atuação defensiva do brasileiro em quadra.

— Estamos começando a vê-lo crescer a cada jogo. Com esse crescimento, ele está recebendo mais e mais oportunidades. O caminho de Gui Santos (para entrar na rotação) foi jogar com raça e pegar rebotes de ataque. E ele se tornou um dos melhores reboteiros ofensivos da NBA. Em cada relatório de scouting na NBA, eles estão falando sobre ele. Defensivamente, um casca-grossa brasileiro. É lindo de se ver. Sou muito fã do seu crescimento; sem ele, não tínhamos chance de vencer esse jogo — disse o ala-pivô.

