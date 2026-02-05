Shai Gilgeous-Alexander não participará do All-Star Game da NBA após sofrer uma distensão abdominal na última partida do Oklahoma City Thunder. A previsão de recuperação, estimada em cerca de duas semanas, inviabiliza a presença do armador no jogo do dia 15 de fevereiro. A baixa atinge em cheio o Time Mundo, que contaria com o canadense como um dos pilares da formação.

Com a confirmação da ausência, a liga passou a discutir quem herdará a vaga. A tendência é que o substituto mantenha o caráter global do elenco, já que a equipe ficou com um espaço aberto. O grupo reúne: Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama e Deni Avdija.

Essa não é a primeira mudança forçada por lesão na seleção do elenco. Karl-Anthony Towns, por exemplo, foi realocado após o corte de Giannis Antetokounmpo, que sofreu um problema na panturrilha. A vaga do grego acabou preenchida por Kawhi Leonard, chamado de última hora depois de ficar fora da lista inicial, decisão que gerou forte repercussão entre torcedores e analistas.

A edição de 2026 marca também a estreia de um formato reformulado. O Jogo das Estrelas terá três equipes com oito jogadores cada e partidas mais curtas, em um sistema de confrontos eliminatórios que prioriza intensidade e competitividade. A NBA tenta, com a mudança, evitar placares inflados e recuperar o espírito de disputa do evento.

O All-Star Game será disputado no Intuit Dome, em Los Angeles, no dia 15 de fevereiro. A definição do substituto de Gilgeous-Alexander deve ser anunciada pela liga nos próximos dias, completando o quadro de uma edição marcada por ajustes de última hora.

Shai Gilgeous-Alexander em ação no jogo entre Oklahoma City Thunder e Washington Wizards na NBA (Foto: Zach Beeker/NBAE via Getty Images/AFP)

