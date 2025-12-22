NBA anuncia transmissões gratuitas no Brasil até o fim da temporada; confira

A NBA Brasil anunciou oficialmente que, a partir desta segunda-feira (22), o canal oficial da liga no YouTube voltará a transmitir jogos ao vivo, de graça e com narração em português para todo o Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Golden State Warriors v Los Angeles Lakers - LeBron James e Stephen Curry (Foto: Ethan Miller / AFP)

A iniciativa, que já foi sucesso em temporadas anteriores, garante pelo menos um confronto (ou até rodadas duplas) todas as segundas-feiras até o encerramento da temporada regular. É a oportunidade perfeita para acompanhar os grandes astros da liga sem precisar de assinatura de TV a cabo ou streaming pago.

Para marcar o retorno das transmissões, a NBA escalou um duelo de gigantes da Conferência Leste. Nesta segunda-feira (22), os fãs poderão acompanhar a partida entre Boston Celtics x Indiana Pacers às 21h30 (horário de Brasília).

continua após a publicidade

Boston Celtics x New York Knicks (Foto: Brian Babineau / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Após dois anos na NBA, Gui Santos alcança marca centenária

Gui Santos alcançou uma marca histórica em sua carreira na última quinta-feira (18). Ao entrar em quadra na derrota do Golden State Warriors para o Phoenix Suns por 99 a 98, o brasileiro completou 100 jogos na NBA. O ala, que estreou na liga em 16 de novembro de 2023, vive um momento decisivo na franquia e busca consolidar seu espaço na rotação principal para garantir sua permanência no basquete norte-americano.

Em sua centésima partida, Gui anotou seis pontos, cinco rebotes e duas assistências nos 13 minutos em que esteve em quadra.

A marca coloca o jovem brasiliense em um grupo seleto. Em toda a história, apenas 19 brasileiros chegaram a atuar na NBA, e agora apenas dez deles atingiram a marca centenária de jogos. Com mais 54 partidas restantes na temporada 2025/26, Gui Santos tem a chance de subir ainda mais nesta lista e pode terminar o ciclo em 7º lugar no ranking de brasileiros com mais jogos na liga.