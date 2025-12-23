menu hamburguer
Mais Esportes

NBA: Green discute com técnico do Warriors e abandona partida

Veja o vídeo da discussão

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 23/12/2025
10:50
Draymond-Green
imagem cameraDraymond Green em ação pelo Warrios na NBA (Fotot: Reprodução)
O ala-pivô do Golden State Warriors, Draymond Green, já é conhecido na NBA pelo temperamento explosivo e pelo histórico de confusões em quadra. No entanto, na última segunda-feira (22), o jogador protagonizou um novo capítulo polêmico ao discutir com o próprio técnico, Steve Kerr, e abandonar a partida rumo ao vestiário ainda no terceiro quarto. Apesar da confusão, o time da Califórnia superou o Orlando Magic por 120 a 97.

Com o resultado, os Warriors ocupam a oitava posição da Conferência Oeste, com um retrospecto equilibrado de 15 vitórias e 15 derrotas. Questionado sobre o incidente na coletiva de imprensa, o técnico Steve Kerr foi direto em sua resposta.

— Obviamente houve uma discussão. Eu pedi o tempo técnico porque achei que tínhamos perdido um pouco o foco. Tivemos um desentendimento e ele decidiu ir para o vestiário para se acalmar. É tudo o que vou dizer sobre isso — afirmou o treinador.

Draymond Green chegou a retornar ao banco de reservas para acompanhar o final da partida, mas, por decisão da comissão técnica, não voltou à quadra. O ala-pivô também se pronunciou, admitindo que preferiu se afastar para evitar que os ânimos se exaltassem ainda mais.

— Os ânimos se exaltaram, e achei melhor sair da quadra. Não achei que a situação melhoraria, então eu precisava me retirar dali. Nós jogamos basquete, um esporte que mexe com o emocional. As pessoas perdem a cabeça de vez em quando. (Voltei ao banco de reservas) Porque devia isso aos meus companheiros. Não vou abandoná-los  — comentou o jogador.

Apesar disso, o ala teve uma atuação sólida ao longo dos 18 minutos que esteve em quadra, anotando nove pontos e sete rebotes.

Warriors joga rodada de Natal da NBA

A próxima partida da franquia da Califórnia acontece nesta quinta-feira (25), na rodada de Natal da NBA, às 19h (de Brasília), contra o Dallas Mavericks.

Partidas do dia 25

  1. New York Knicks x Cleveland Cavaliers - às 14h
  2. Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs - às 16h30
  3. Golden State Warriors x Dallas Mavericks - às 19h
  4. Los Angeles Lakers x Houston Rockets - às 22h

