NBA: Green discute com técnico do Warriors e abandona partida

O ala-pivô do Golden State Warriors, Draymond Green, já é conhecido na NBA pelo temperamento explosivo e pelo histórico de confusões em quadra. No entanto, na última segunda-feira (22), o jogador protagonizou um novo capítulo polêmico ao discutir com o próprio técnico, Steve Kerr, e abandonar a partida rumo ao vestiário ainda no terceiro quarto. Apesar da confusão, o time da Califórnia superou o Orlando Magic por 120 a 97.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Draymond Green heads to the locker room after a fiery exchange with Steve Kerr 👀



(via @shubhydoo)pic.twitter.com/oi3eRR0crQ — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 23, 2025

Com o resultado, os Warriors ocupam a oitava posição da Conferência Oeste, com um retrospecto equilibrado de 15 vitórias e 15 derrotas. Questionado sobre o incidente na coletiva de imprensa, o técnico Steve Kerr foi direto em sua resposta.

— Obviamente houve uma discussão. Eu pedi o tempo técnico porque achei que tínhamos perdido um pouco o foco. Tivemos um desentendimento e ele decidiu ir para o vestiário para se acalmar. É tudo o que vou dizer sobre isso — afirmou o treinador.

continua após a publicidade

Draymond Green chegou a retornar ao banco de reservas para acompanhar o final da partida, mas, por decisão da comissão técnica, não voltou à quadra. O ala-pivô também se pronunciou, admitindo que preferiu se afastar para evitar que os ânimos se exaltassem ainda mais.

— Os ânimos se exaltaram, e achei melhor sair da quadra. Não achei que a situação melhoraria, então eu precisava me retirar dali. Nós jogamos basquete, um esporte que mexe com o emocional. As pessoas perdem a cabeça de vez em quando. (Voltei ao banco de reservas) Porque devia isso aos meus companheiros. Não vou abandoná-los — comentou o jogador.

continua após a publicidade

Apesar disso, o ala teve uma atuação sólida ao longo dos 18 minutos que esteve em quadra, anotando nove pontos e sete rebotes.

Draymond Green em ação pelo Warrios na NBA (Fotot: Reprodução)

Warriors joga rodada de Natal da NBA

A próxima partida da franquia da Califórnia acontece nesta quinta-feira (25), na rodada de Natal da NBA, às 19h (de Brasília), contra o Dallas Mavericks.

Partidas do dia 25