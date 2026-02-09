Kawhi anota 41 pontos, Knicks vence clássico e 'empurra-empurra' na NBA
A última rodada da NBA (domingo, 8) foi recheada de surpresas. O recém chegado do Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard teve noite de gala fora de casa em uma partida quente. Enquanto o Knicks, liderados por Jalen Brunson, venceu o clássico contra o Celtics. Veja um resumo da rodada.
Clippers vence Timberwolves
O Los Angeles Clippers venceu o Minnesota Timberwolves por 115 a 96, no Chase Center, em Minneapolis, no último domingo (8). O astro Kawhi Leonard foi o grande destaque da partida: o camisa 2 anotou 41 pontos, pegou oito rebotes e conseguiu quatro roubos de bola, dominando as ações ofensivas.
Na reta final da partida, Kris Dunn, da equipe de LA, e Julius Randle, dos Wolves, se estranharam em uma reposição de bola e trocaram empurrões. A "turma do deixa disso" agiu rápido, e outros jogadores intervieram para separar a briga. Veja o vídeo!
Knicks vence clássico contra o Celtics
A rivalidade entre New York Knicks e Boston Celtics existe desde o início da NBA e ganhou um novo capítulo na última rodada. O time nova-iorquino superou os adversários por 111 a 89 e o grande destaque da noite foi o armador Jalen Brunson, que anotou 31 pontos e distribuiu oito assistências, comandando o ataque no Madison Square Garden.
A vitória quebrou a sequência de cinco vitórias consecutivas de Boston e elevou os Knicks para a vice-liderança da Conferência Leste.
Raptors dominam Pacers
Ainda desfalcado de seu principal jogador, o ala Tyrese Haliburton, o Indiana Pacers busca forças para se manter vivo na temporada da NBA. Os atuais vice-campeões da Conferência Leste foram derrotados pelo Toronto Raptors por 122 a 104, amargando a sua quarta derrota consecutiva na competição.
Scottie Barnes e RJ Barrett foram os cestinhas do time canadense, com 25 e 20 pontos, respectivamente. Pelo lado de Indiana, o destaque solitário foi Pascal Siakam, que anotou 18 pontos contra sua ex-equipe, mas não conseguiu evitar o revés.
Miami vence fora de casa
O Miami Heat atropelou o Washington Wizards na noite do último domingo (8), vencendo por 132 a 101 na Capital One Arena, em Washington. Bam Adebayo e o promissor calouro Kasparas Jakucionis comandaram a vitória dos visitantes com 22 pontos cada. Pelo lado dos Wizards, Tristan Vukčević foi o cestinha da equipe com apenas 14 pontos.
