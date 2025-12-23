Gui Santos segue na NBA: relembre como foi o ano de 2025 do brasileiro

Dividir o vestiário com Stephen Curry e Draymond Green já não é mais uma novidade para Gui Santos, mas sim a rotina de quem entendeu o que é preciso para sobreviver na NBA. O ano de 2025 do brasiliense foi uma montanha-russa de aprendizado, onde cada rebote e cada cesta foram importantes para sua permanência na liga.

continua após a publicidade

A equipe do Lance! resumiu todas as conquistas do pivô que conseguiu se manter mais um ano na elite do basquete mundial.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Escolhido no fim de 2022 pela equipe dos Warriors, Gui Santos passou por uma fase de adaptação na G-League, liga de desenvolveimento da NBA, até 2024. Durante uma entrevista, o brasiliense revela que pediu para ir para a liga para melhorar e amadurecer.

-Eu falei com o pessoal do Warriors e disse que queria ir para a G-League, porque vai me manter no ritmo. Não sentia o 'feeling' (sentimento) do basquete. Eu olhei isso como um trampolim, dar um passo para trás para quando eu tiver a oportunidade de entrar em um jogo da NBA eu mandar bem e foi exatamente isso que aconteceu - comentou Gui.

continua após a publicidade

Em 2025, Gui Santos teve a oportunidade de aparecer mais em quadra após conquistar a confiança do técnico Steve Kerr e deixou de ser um jogador que entrava no "garbage time" (minutos finais com o jogo resolvido) para ser uma peça importante vinda do banco de reservas.

— Se você não estiver pronto e não agarrar a oportunidade para mostrar serviço e colocar aquela dúvida na cabeça do técnico, do tipo: 'Esse moleque estava sem jogar minutos reais há dois meses, demos uma chance e ele entrou, correspondeu e ajudou o time a vencer', que é isso que importa. Eu faço de tudo um pouco para estar pronto sempre — afirmou.

continua após a publicidade

Em dezembro, o jogador alcançou a marca de 100 jogos na liga e entrou para a lista dos 10 brasileiros com mais partidas na NBA. O centésimo jogo aconteceu no dia 18 de dezembro de 2025, na derrota do Golden State Warriors para o Phoenix Suns por 99 a 98. Gui anotou seis pontos, cinco rebotes e duas assistências nos 13 minutos em que esteve em quadra.

Brasileiros com mais jogos na NBA

1° - Nenê Hilario (965 jogos)

(965 jogos) 2° - Leandrinho (850)

(850) 3° - Anderson Varejão (632)

(632) 4° - Raulzinho (435)

(435) 5° - Tiago Splitter (355)

(355) 6° - Cristiano Felício (252)

(252) 7° - Lucas Bebê (141)

(141) 8° - Rafael 'Babby' Araújo (139)

(139) 9° - Bruno Caboclo (105 jogos)

(105 jogos) 10° - Gui Santos (100 jogos)

Gui Santos em ação pelo Golden State Warriors na NBA (Foto: Reprodução Instagram)

Documentário

Ainda neste ano, o brasileiro gravou um mini documentário, chamado Gui Santos do Brasil, sobre sua rotina, dificuldades e bons momentos que viveu com a camisa dos Warrios.

— A série mostra um lado que ninguém vê, um lado de que eu nunca falei, um lado que nunca foi contado. Mostra tanto a minha história, quanto as dificuldades e os momentos bons. O que eu passo aqui, muitas vezes, é enfatizado pela mídia apenas nos momentos em alta, mas todos os atletas, em todos os esportes, passam por momentos de baixa que ninguém conhece. Acho que essa série é boa justamente porque mostra esses dois lados de tudo o que eu estou vivendo — comentou.

Em janeiro de 2025, durante a partida contra o Detroit Pistons, Gui Santos alcançou sua maior marca na carreira ao anotar 18 pontos, com direito a quatro bolas de três convertidas. Em um dos episódios de sua série documental, o brasileiro celebrou o feito e descreveu a atuação como um 'jogo inesquecível', estabelecendo aquele desempenho como a meta a ser buscada em todas as suas exibições.

Dessa forma, o ala se consolidou por mais um ano na liga de basquete mais competitiva do mundo. Agora estabelecido na rotação dos Warriors, Gui Santos mantém os pés no chão, mas não esconde seus grandes objetivos na NBA: conquistar um título e, futuramente, garantir uma vaga no All-Star Game.